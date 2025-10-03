Triple crimen en Florencio Varela: “Pequeño J” rechazó ser extraditado a la Argentina y afirmó que es inocente Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de haber ordenado los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, participó de una audiencia en Perú junto a un defensor oficial.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rechazó ser extraditado a la Argentina y afirmó que es inocente, tras haber sido detenido en Perú como principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela.

De remera blanca, con dos policías escoltándolo y en compañía de un defensor oficial, “Pequeño J” participó mediante una plataforma virtual de una sesión en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en Lima.

A través de Marcos Sandoval, su defensor oficial, Valverde rechazó un proceso simplificado de extradición.

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, afirmó el abogado frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar. Y fue más allá: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”.

El defensor solicitó la libertad condicional “para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo”. Y agregó: ”Es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y el estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él”.

La fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Valverde, plazo estimado para la finalización del proceso de extradición.

El ministerio público peruano reclamó ante el Juzgado el pedido de detención con fines de extradición de “Pequeño J” por homicidio agravado con alevosía y violencia de género de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

El acusado, de 28 años, llegó en la noche del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló Arribas a TN.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.