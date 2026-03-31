    • 31 de marzo de 2026 - 12:50

    Triste final: hallan fallecido al andinista que se encontraba desaparecido

    El hombre inició ayer el ascenso desde el Cristo Redentor y no volvió a comunicarse. Esta mañana, un dron localizó el cuerpo, del lado chileno.

    Hay una investigación en curso para conocer los motivos del deceso.

    Hay una investigación en curso para conocer los motivos del deceso.

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    Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en la zona de alta montaña, tras la desaparición de un andinista en el cerro Santa Elena, en Mendoza, luego de que se perdiera todo contacto con él en su ascenso al cerro, informó diario Los Andes. Esta mañana fue encontrado sin vida en ese cerro.

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    Según informaron fuentes policiales, el hombre había llegado por sus propios medios hasta Las Cuevas, donde dejó estacionado su vehículo antes de iniciar el ascenso a la montaña, ubicada a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.

    Horas más tarde, al perderse el contacto con el andinista, se activó un operativo encabezado por la Patrulla de Rescate (UPRAM), con la colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina. Durante la jornada, el personal logró hacer cumbre, aunque en ese momento no pudo localizar al deportista.

    Finalmente, en horas de la mañana y mediante la intervención de la Unidad VANT (dron), se logró ubicar el cuerpo, confirmándose el fallecimiento del hombre. A partir de allí, se dispuso el refuerzo del operativo para avanzar con las tareas de recuperación en una zona de difícil acceso.

    En paralelo, autoridades de Carabineros de Chile autorizaron el ingreso de personal argentino a territorio chileno, lo que permitió coordinar un trabajo conjunto para concretar el descenso del cuerpo en condiciones complejas propias del terreno de alta montaña.

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