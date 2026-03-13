    • 13 de marzo de 2026 - 18:50

    Tucumán: cuatro meses de prisión preventiva para el empleado público que le pegó un cabezazo a un diputado

    Este viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Marcelo Segura, quien le pegó un cabezazo a un diputado de Tucumán y le provocó lesiones.

    Marcelo Segura dándole un cabezazo al diputado de LLA, Federico Pelli.

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    El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

    Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

    “Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.

    Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.

    En otro tramo de su exposición, el fiscal señaló que el acusado sorprendió a la víctima y le provocó varias lesiones en la nariz. “Hay que tener en cuenta las características del hecho: la imposibilidad de defensa de la víctima, la sorpresa y la efectividad del golpe. Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó.

    Según le confirmó el abogado de Pelli a Infobae, Juan Colombres Garmendia, ahora la línea de investigación seguirá por otras dos cuestiones que notaron en el video que viralizó el episodio: posibles amenazas a terceros y si el imputado contaba con una especie de “protección” policial.

    “Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

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