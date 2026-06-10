Un alumno colgó un pasacalles en la puerta de su colegio con amenazas a sus docentes

Un mensaje intimidatorio de un alumno que apareció en un pasacalles colocado frente al Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata encendió la alarma en la escuela, ya que estaba dirigido a dos integrantes del equipo directivo y llevaba la firma de “El Intocable”.

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El episodio generó preocupación y motivó a los docentes a difundir una carta abierta en la que denunciaron situaciones de violencia, discriminación y mensajes amenazantes.

El texto del pasacalles, colgado frente al colegio, fue directo: “Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: El Intocable”. La situación se agravó cuando la imagen del cartel se replicó en una cuenta de Instagram vinculada a alumnos que egresarán en 2026, donde sumaron la frase: “Hablamos con los dueños del circo, no con los monos”.

En respuesta, los profesores del IAE difundieron un mensaje contundente en Instagram. “Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización. Nos preocupa el momento en que la humillación se convierte en entretenimiento. Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión”, advirtieron.

Los docentes remarcaron que no pueden “hacer como si nada estuviera sucediendo” y que los hechos recientes los obligaron a reunirse y reflexionar sobre el rol de la escuela.

“Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico en el inicio de este día. No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven”, expresaron.

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Según informó La Capital de Mar del Plata, el pasacalles habría sido colocado por un alumno del nivel secundario cuya matrícula no fue renovada por cuestiones disciplinarias. Sin embargo, el estudiante logró reincorporarse tras presentar un recurso ante la Justicia Civil.

La violencia escolar, un fenómeno que preocupa

Los profesores señalaron en el documento algunas de las situaciones que, según denunciaron, se viven a diario: “Burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, mensajes de odio naturalizados, cantos insultantes y amenazas en la puerta de la escuela con agresiones y provocaciones explícitas a docentes y directivos”.

El mensaje también hizo referencia a un contexto social más amplio, en el que la violencia escolar parece ir en aumento. “Armas en mochilas, amenazas de masacres difundidas en redes sociales y listas de alumnos señalados como objetivos”, indicaron.

Y sumaron: “Escuelas obligadas a suspender las clases por miedo. Un profesor hospitalizado tras ser golpeado por estudiantes. Una alumna con discapacidad golpeada en el suelo por otra compañera. Un alumno de 13 años asesinado por otro estudiante. Comunidades enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que algo se está quebrando o ya se quebró”.

Al cierre de la carta, los docentes hicieron un llamado a toda la comunidad educativa para que respalde el rol de la escuela y se comprometa con la formación de los estudiantes. “Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco”, cerraron.