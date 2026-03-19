Un bebé murió tras un parto en una zona aislada de Sierra de Chávez

Las dificultades de acceso complicaron el operativo sanitario en Sierras de Chávez. La madre fue trasladada en helicóptero al Hospital Rawson.

Un bebé falleció este jueves en el departamento Valle Fértil, en medio de un operativo de emergencia marcado por las complicaciones geográficas que demoraron la llegada de asistencia médica. Con el correr de las horas, se conocieron detalles del informe oficial que aportan mayor precisión sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información de fuentes oficiales, la madre se encontraba en pleno trabajo de parto en la zona de Sierras de Chávez. Ante la urgencia, se solicitó ayuda en el puesto sanitario más cercano, desde donde un enfermero debió caminar durante aproximadamente una hora para llegar hasta la vivienda familiar, ubicada en un sector de difícil acceso conocido como puesto Belén.

La situación se agravó debido a la imposibilidad de ingresar por tierra. Ni la ambulancia ni los bomberos lograban avanzar por los caminos precarios de la zona, lo que obligó a solicitar un helicóptero provincial para realizar el rescate. Sin embargo, el operativo aéreo también enfrentó serias dificultades: la intensa neblina redujo considerablemente la visibilidad, impidiendo tanto el aterrizaje en el área serrana como el traslado inmediato hacia el valle.

Según la reseña oficial del hecho, el alerta inicial se produjo durante la madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal adicional del hospital departamental solicitó asistencia para una mujer identificada como Gilda de la Merced Chávez, de 28 años, con un embarazo de 36 semanas. Al momento de arribar el personal de salud, la mujer ya había dado a luz y el bebé se encontraba sin vida, presentando una deformación craneal.

En su testimonio, la mujer manifestó que el recién nacido sufrió un golpe, dato que ahora forma parte de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que ni la madre ni el bebé ingresaron inicialmente al hospital local, lo que derivó en la solicitud del helicóptero para concretar el traslado de la mujer al Hospital Rawson, tras el alumbramiento.