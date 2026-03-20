    • 20 de marzo de 2026 - 13:37

    Un choque frontal dejó un muerto: la víctima quedó calcinada

    Otra persona resultó gravemente lesionada y fue trasladada al hospital local.

    Choque frontal en Ruta 30 dejó un muerto y un herido de gravedad

    Choque frontal en Ruta 30 dejó un muerto y un herido de gravedad

    Foto:

    Un violento choque frontal entre una camioneta y un automóvil terminó con la vida de un hombre y dejó a otro con graves lesiones en la Ruta 30, a la altura de Moquehuá, en el partido bonaerense de Chivilcoy.

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    La víctima, oriunda de Capitán Sarmiento, quedó atrapada dentro de su vehículo, que se incendió tras el impacto. El conductor del otro auto, procedente de Lobos, fue trasladado al Hospital Municipal de Chivilcoy, donde permanece internado. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la Policía Vial se encuentra a cargo de la investigación.

    El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, informó que los peritos realizaron un exhaustivo trabajo para identificar al hombre fallecido, debido a que el automóvil quedó completamente calcinado. La identificación se logró principalmente a partir de la patente del vehículo, registrada a nombre de una empresa de producción avícola.

    Durante varias horas, el tránsito en la Ruta N° 30 permaneció interrumpido mientras se realizaban los peritajes, se retiraban los vehículos y se limpiaba la calzada.

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