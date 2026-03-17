Un ciclista murió horas después de un fuerte choque en Rivadavia

Había sido trasladado de urgencia tras el impacto, pero falleció horas más tarde en el hospital.

En las últimas horas se conoció un trágico hecho ocurrido este lunes por la tarde en Rivadavia. Según las fuentes, el choque terminó con la muerte de un ciclista, identificado como Marcelo Tapia, quien no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas.

El hecho se registró alrededor de las 17, en la intersección de Calívar y Pasaje Argentino, en jurisdicción de la Comisaría 23ra. Por causas que aún son materia de investigación, Tapia circulaba en bicicleta cuando colisionó con un vehículo, lo que le provocó heridas de gravedad. Tras el impacto, fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció cerca de las 23 del mismo día, producto de las lesiones sufridas.