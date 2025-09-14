Un empleado de una fábrica falleció de manera repentina mientras trabajaba: investigan las causas El obrero, de unos 40 años, murió este domingo.

Personal policial y de la UFI Delitos Especiales trabaja este domingo para esclarecer las razones que llevaron a la muerte a un hombre de unos 40 años, mientras se encontraba trabajando. El fallecimiento se dio de manera repentina, sorprendiendo a sus compañeros de trabajo que de inmediato dieron aviso a la Policía.

El fallecido, de apellido Vega, se encontraba cumpliendo sus labores en “Industrias Chirino” en Santa Lucía. Según los testigos, el hombre había dicho que “sentía un malestar general en su cuerpo”. El trabajador decidió ir al baño a lavarse la cara cuando sufrió una descompensación falleciendo en el lugar.

Cuando personal de Emergencias médicas llegó al lugar, constató el deceso del hombre. Personal de Criminalística y peritos de la UFI trabajaron en el lugar para esclarecer las causas de la muerte, mientras que el cuerpo fue trasladado a la Morgue para su respectiva autopsia.