Un familiar de un ministro de la Corte de Justicia, víctima de un robo en una quinta de Albardón

El hecho ocurrió en una vivienda de descanso vinculada a la familia de un funcionario judicial.

La Justicia investiga un robo ocurrido en una finca del departamento Albardón, donde la damnificada es la hermana de un integrante de la Corte de San Juan.

Según fuentes del caso, el ilícito se habría concretado durante la madrugada del martes en una vivienda utilizada de manera ocasional por la familia del ministro Marcelo Lima, ubicada en la intersección de calles Sarmiento e Italia.

El hecho fue advertido horas más tarde por el cuidador del lugar, quien al llegar encontró signos de violencia. Entre ellos, daños visibles en los accesos, especialmente en una puerta y una ventana con rejas, que habrían sido forzadas para concretar el ingreso.

Los investigadores sospechan que los autores actuaron con cierto grado de planificación, ya que el sistema de alarma habría sido inutilizado antes de perpetrar el robo, evitando así que se activaran alertas.

Si bien aún no se dio a conocer un inventario oficial, trascendió que los ladrones se llevaron distintos elementos de uso cotidiano, como ropa de cama, utensilios y pequeños artefactos eléctricos.