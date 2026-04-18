    • 18 de abril de 2026 - 21:02

    Un hombre murió al intervenir en una violenta pelea entre sus tres perros

    La víctima, de 65 años, sufrió una herida en el muslo izquierdo que le provocó una hemorragia masiva.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave suceso conmocionó a Puerto Madryn, ciudad de la provincia de Chubut, cuando un hombre de 65 años, identificado como M.D., perdió la vida tras ser atacado por su propio perro, de raza bull terrier, cuando peleaba contra otras mascotas de la familia.

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    La violenta pelea terminó grabada y difundida en las redes sociales. 

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    El episodio se produjo sobre la calle Espora, durante la tarde del viernes, alrededor de las 19:00. Todo comenzó cuando al menos tres perros de la misma familia iniciaron una violenta pelea entre ellos, lo que provocó una situación de tensión dentro de la vivienda.

    En el primer intento por controlar el conflicto, los hijos del grupo familiar consiguieron separar a los animales, según indicó el medio local Diario Jornada. Sin embargo, la calma duró poco.

    Minutos después, el abuelo de los jóvenes decidió intervenir. Fue en ese momento cuando uno de los perros lo atacó, y le asestó una mordedura en el muslo izquierdo. A pesar de la gravedad de la agresión, la víctima logró ingresar al interior del domicilio por sus propios medios.

    Por la profusa hemorragia su situación se tornó irreversible. Pocos minutos después, sufrió una descompensación severa y murió antes de que pudiera recibir asistencia médica de emergencia.

    El sábado por la mañana, surgieron los primeros datos de la autopsia, los cuales aportaron detalles clave sobre la causa del fallecimiento. De acuerdo con la información de ADN Sur, el informe pericial reveló que la mordedura le seccionó la arteria femoral, provocando una hemorragia masiva. La pérdida de sangre resultó letal, y la muerte se produjo en cuestión de minutos tras la lesión.

    La fiscal de turno, Ivana Berazategui, asumió la coordinación de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho. Personal policial y de criminalística se presentó en el lugar del incidente para recolectar testimonios y realizar las pericias correspondientes.

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