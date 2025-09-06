Un hombre secuestró a sus hijos de 2 y 6 años: tres días después los encontraron muertos en un auto Andrés Morosini entró por la fuerza a la casa de su expareja y se llevó a los chicos. La búsqueda finalizó en el arroyo Don Esteban, donde encontraron a los tres fallecidos.

Un secuestro seguido de muerte conmociona a Uruguay. La Policía encontró este viernes los cuerpos de Alfonsina y Francisco, dos nenes de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, que también falleció.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 11 de esta mañana en el auto de la familia, que estaba a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young.

La búsqueda de los nenes había iniciado el miércoles, luego de que la madre Micaela Ramos denunció el secuestro a través de las redes sociales. Ella indicó que su expareja entró ese día por la fuerza a su casa, ubicada en la ciudad de Mercedes, y se llevó a los chicos. “Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo”, pidió la mujer en un video de su cuenta de Facebook.

Así empezó el operativo para encontrar al hombre, que tenía antecedentes penales y que debía cumplir con medidas cautelares.

Las primeras investigaciones estuvieron concentradas en el auto de Morosini, que había sido filmado por las cámaras de seguridad en el peaje de la Ruta 2, hacia la localidad de Fray Bentos. De esta manera, los investigadores establecieron que intentaba fugarse.

Otros indicios llevaron a enfocar la búsqueda en el departamento de Río Negro, específicamente cerca del arroyo Don Esteban, en las inmediaciones de la Ruta 20.

Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron el auto de Morosini a tres metros de profundidad. En su interior, estaban los tres cuerpos.

“Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, quien está a cargo de la investigación, en declaraciones para Telemundo. “Es un momento muy difícil”, sumó.

Morosini Rechoppa tenía 28 años, era del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes y era jockey. Fuentes del ambiente del turf indicaron a El País que era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”. Además, informaron que “había sido suspendido un año y tuvo problemas”.