    • 31 de julio de 2026 - 09:50

    Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida adentro de un cajero automático

    La Justicia analiza las circunstancias del deceso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida dentro de un cajero automático del banco ICBC, ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

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    El hallazgo generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, luego de que se alertara a las autoridades sobre la presencia de una persona dentro del sector de cajeros.

    Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente se dio intervención a personal médico y a los equipos correspondientes para realizar las primeras pericias.

    Por el momento, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si se trató de una muerte por causas naturales u otro motivo.

    El caso quedó bajo investigación mientras se aguardan los resultados de las actuaciones realizadas en el lugar.

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