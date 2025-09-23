Un hombre sufrió un fuerte golpe al caer del techo de un corral que estaba reparando El masculino de 32 fue hospitalizado.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Delitos Especiales dio cuenta de un accidente doméstico ocurrido en un domicilio de la Villa Etelvina, en el departamento Caucete, sobre calle Corrientes.

De acuerdo a lo informado, un hombre identificado como Raúl José Maria Correa, de 32 años, se encontraba reparando el techo de un corral de animales cuando se precipita al suelo de una altura de poco más de dos metros.

La caída fue sobre unos palos, por lo que percibió de inmediato fuertes dolores en la zona de la espalda y fue trasladado en primer lugar al hospital departamental y posteriormente hacia el Hospital Rawson, donde le realizaron los estudios pertinentes y descartaron fracturas. Se encuentra en buen estado de salud y fue dejado en observación.

Intervinieron los funcionarios judiciales Sebastián Gómez, fiscal del caso y Agostina Pérez, ayudante fiscal.