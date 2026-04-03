Un joven huyó de la Policía, se escondió en una escuela y lo atraparon con marihuana

Un confuso y tenso episodio se vivió en Rawson cuando un joven de 18 años fue detenido luego de generar disturbios en la vía pública, intentar escapar de la Policía y terminar oculto dentro de una escuela.
La Policía detuvo a un joven de 18 años tras provocar disturbios en la vía pública. Intentó escapar, pero lo encontraron dentro de una escuela con marihuana.
Un confuso y tenso episodio se vivió en Rawson cuando un joven de 18 años fue detenido luego de generar disturbios en la vía pública, intentar escapar de la Policía y terminar oculto dentro de una escuela.
El hecho comenzó cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia advirtieron a Riveros protagonizando desórdenes en la calle. Al intentar identificarlo, el joven reaccionó dándose a la fuga, lo que derivó en una rápida persecución por la zona.
La situación escaló cuando el sospechoso ingresó al interior de la Escuela Dr. Santiago Cortínez en un intento por evadir a los uniformados. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlo y proceder a su aprehensión dentro del establecimiento.
Durante la requisa, se le encontró un frasco que contenía 43 gramos de marihuana. Personal especializado de la División de Drogas Ilegales intervino de inmediato y confirmó la naturaleza de la sustancia.
Como consecuencia, Riveros quedó vinculado a un legajo judicial a disposición del Juzgado Federal, en el marco de la legislación vigente en materia de estupefacientes. Además, se le inició un expediente contravencional por infringir varios artículos de la Ley 941-R, relacionados con disturbios y conductas indebidas en la vía pública.
El caso cuenta con la intervención del Segundo Juzgado Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.