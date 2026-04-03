    • 3 de abril de 2026 - 19:39

    Un joven huyó de la Policía, se escondió en una escuela y lo atraparon con marihuana

    La Policía detuvo a un joven de 18 años tras provocar disturbios en la vía pública. Intentó escapar, pero lo encontraron dentro de una escuela con marihuana.

    La marihuana que llevaba el joven al momento de la detención.

    La marihuana que llevaba el joven al momento de la detención.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un confuso y tenso episodio se vivió en Rawson cuando un joven de 18 años fue detenido luego de generar disturbios en la vía pública, intentar escapar de la Policía y terminar oculto dentro de una escuela.

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    El hecho comenzó cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia advirtieron a Riveros protagonizando desórdenes en la calle. Al intentar identificarlo, el joven reaccionó dándose a la fuga, lo que derivó en una rápida persecución por la zona.

    La situación escaló cuando el sospechoso ingresó al interior de la Escuela Dr. Santiago Cortínez en un intento por evadir a los uniformados. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlo y proceder a su aprehensión dentro del establecimiento.

    Durante la requisa, se le encontró un frasco que contenía 43 gramos de marihuana. Personal especializado de la División de Drogas Ilegales intervino de inmediato y confirmó la naturaleza de la sustancia.

    Como consecuencia, Riveros quedó vinculado a un legajo judicial a disposición del Juzgado Federal, en el marco de la legislación vigente en materia de estupefacientes. Además, se le inició un expediente contravencional por infringir varios artículos de la Ley 941-R, relacionados con disturbios y conductas indebidas en la vía pública.

    El caso cuenta con la intervención del Segundo Juzgado Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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