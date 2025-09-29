Un niño de 13 años murió en un partido de fútbol El menor se descompensó y falleció.

La comunidad de Sebastián Elcano y todo el norte cordobés atraviesan horas de dolor tras la repentina muerte de un adolescente de 13 años, oriundo de Las Arrias, que se desplomó en plena cancha mientras disputaba un encuentro de fútbol este sábado.

El hecho ocurrió durante un partido entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte. El menor se descompensó de manera súbita y cayó al suelo. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital municipal, acompañado por su madre y una enfermera, quienes intentaron reanimarlo en el trayecto.

Pese a los esfuerzos, al llegar al centro de salud el médico de guardia constató su fallecimiento, en principio por un paro cardiorrespiratorio. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes dispuso la realización de una autopsia para precisar las causas del deceso antes de entregar el cuerpo a su familia.

El chico era considerado una promesa del fútbol regional, y su partida generó una fuerte conmoción en la zona.

El caso reavivó el debate sobre la salud en el deporte juvenil. El doctor José María Luna, médico de Belgrano, señaló en diálogo con Cadena 3 que la prevención es clave. Recordó que en Córdoba es obligatorio el examen de aptitud médica anual para jóvenes deportistas y remarcó la importancia de la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y de contar con desfibriladores en las instituciones deportivas.

“En medicina siempre hablamos de la prevención como lo ideal, aunque la muerte tiene esa característica trágica y difícil de prever”, sostuvo Luna. También advirtió que es complicado detectar señales en los chicos, ya que suelen esforzarse al máximo en la práctica deportiva.