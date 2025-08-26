Un odontólogo murió tras caer desde un tercer piso durante sus vacaciones Según indicaron las primeras pericias, el turista no compartía alojamiento con nadie y había estado tomando alcohol antes de la caída.

Un odontólogo británico murió durante sus vacaciones en Sudáfrica. El turista, de 68 años, había planeado disfrutar de unos días de descanso, pero su viaje terminó de la peor manera cuando, por circunstancias que aún se investigan, cayó por la ventana de su alojamiento ubicado en un tercer piso.

El dramático episodio ocurrió durante la medianoche del sábado en Ramsgate, un pueblo costero en la costa sur de KwaZulu-Natal. El hombre no compartía alojamiento con nadie y, según indicaron las primeras pericias, había estado tomando alcohol antes del trágico accidente.

La noche de la tragedia, los vecinos alertaron el impacto y al darse cuenta de lo que había pasado, pidieron ayuda de inmediato. Cuando el personal médico llegó al lugar, la víctima todavía estaba con vida. Lo asistieron con maquinarías de soporte vital e intentaron trasladarlo a un centro de salud para salvarlo, pero murió después de ingresar al hospital.

“Durante el transporte al hospital, la condición del paciente se deterioró significativamente, lo que llevó a los paramédicos a comenzar con las maniobras de reanimación”, relató el portavoz del Servicio Privado de Ambulancias de KwaZulu, Craig Botha.

“A pesar de los dedicados esfuerzos de nuestro equipo médico de emergencia, el paciente fue declarado muerto en el hospital”, agregó.

Ahora, las autoridades policiales y judiciales que intervinieron en el caso, iniciaron una investigación para averiguar las circunstancias en las que ocurrió la caída.

“Los informes indican que el fallecido vivía solo en su piso y estaba bebiendo cuando se cayó. Fue llevado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto”, indicó el portavoz de la policía, el coronel Robert Netshiunda.