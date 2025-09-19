Un perro la delató y los vecinos se encargaron de capturar a una ladrona de casas en un barrio de Chimbas La mujer huía con la mesa de un juego de jardín de la casa en la que se había metido a robar. Se tropezó y fue atrapada por la gente. Ahora será juzgada en el fuero de Flagrancia.

Fueron los insistentes ladridos del perro lo que alertó al dueño de casa y lo puso en el acto a averiguar qué pasaba. Asomó por la ventana y vio que una mujer se apoderaba de la mesa de su juego de jardín y huía por una de las calles de su barrio.

En el acto, hubo un alerta vecinal y más de uno se puso a perseguir a esa joven que, para su desgracia, tropezó con la mesa y fue a parar al piso, dijeron fuentes policiales. En la maniobra, también participó un sujeto, que logró escapar.

Todo pasó alrededor de las 21,30 del jueves en la calle Catamarca del barrio Centinela 3, en Chimbas.

Atrapada, instantes después llegaron al lugar policías de la unidades Centenario, Mariano Moreno y Chimbas Sur para esposar a esa sospechosa, identificada como Yamila Ahumada, vieja conocida de los efectivos, indicaron.

También llegó al lugar el ayudante fiscal Aleandro Solera, para concretar los trámites de rigor, pues ahora la detenida enfrentará un proceso en el fuero de Flagrancia por el presunto delito de tentativa de hurto simple.