Un policía federal de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo

La víctima estaba con su pareja al momento del hecho.

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo en la intersección de avenida Remedios de Escalada y avenida Hipólito Yrigoyen.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15 cuando la víctima, C.M.N., se encontraba junto a su pareja, A. N. A., en la calle. En ese momento, dos delincuentes en una moto los sorprendieron para robarles.

La mujer relató a las autoridades que no pudo precisar si los asaltantes lograron llevarse el arma reglamentaria del agente. “Escuché tres disparos. El enfrentamiento duró segundos”, dijo una vecina al aire de TN.

Embed URGENTE | MOTOCHORROS ASESINARON A UN POLICÍA EN LANÚS Y EL PELADO TREBUCQ ESTALLÓ



“4 ASESINOS PRÓFUGOS, NADIE DICE NADA, NI UN COMENTARIO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA” @trebuquero @JMilei @ramafornataro pic.twitter.com/kbdmtuOv8J — Agarra la Pala (@agarra_pala) March 27, 2026 El policía recibió heridas de arma de fuego en el pecho y en la pierna derecha. De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, pero los médicos no lograron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Tras el crimen, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús y se dio aviso a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús.