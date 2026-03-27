    • 27 de marzo de 2026 - 09:32

    Un policía federal de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo

    La víctima estaba con su pareja al momento del hecho.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo en la intersección de avenida Remedios de Escalada y avenida Hipólito Yrigoyen.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15 cuando la víctima, C.M.N., se encontraba junto a su pareja, A. N. A., en la calle. En ese momento, dos delincuentes en una moto los sorprendieron para robarles.

    La mujer relató a las autoridades que no pudo precisar si los asaltantes lograron llevarse el arma reglamentaria del agente. “Escuché tres disparos. El enfrentamiento duró segundos”, dijo una vecina al aire de TN.

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    El policía recibió heridas de arma de fuego en el pecho y en la pierna derecha. De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, pero los médicos no lograron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

    Tras el crimen, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús y se dio aviso a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús.

    Los investigadores trabajan para identificar a los autores del homicidio y determinar si lograron sustraer el arma reglamentaria y la moto del efectivo.

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