Un policía le salvó la vida a una beba de un año que había dejado de respirar en 25 de Mayo

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este miércoles en el departamento 25 de Mayo , cuando una beba de apenas 1 año y 6 meses sufrió una convulsión, perdió el conocimiento y dejó de respirar . La rápida intervención de un efectivo policial resultó clave para salvarle la vida.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 horas en el barrio Santa Rosa, sobre calle Antonio Torres, entre Sarmiento y 9 de Julio. Hasta allí se dirigió personal de la Comisaría 10ª luego de recibir un desesperado llamado de emergencia realizado por el padre de la menor.

Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó que su hija presentaba convulsiones, tenía la mirada fija y no reaccionaba a ningún estímulo, aparentemente a raíz de un cuadro febril.

Al llegar al domicilio, el cabo primero Walter Gamboa comprobó que la pequeña se encontraba inconsciente y sin signos de respiración. Sin perder tiempo, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la rápida actuación del uniformado, la niña recuperó el conocimiento y volvió a respirar , lo que permitió estabilizarla de manera inicial mientras se organizaba su traslado.

Debido a la urgencia de la situación, la menor fue llevada en un móvil policial junto a su madre, de 33 años, hasta el Hospital Departamental de 25 de Mayo.

Ya en el centro de salud, fue asistida por el médico Carlos Lucero, quien completó las tareas de estabilización. Fuentes oficiales indicaron que la pequeña quedó fuera de peligro y evolucionaba favorablemente.

El accionar del cabo Gamboa fue fundamental para evitar un desenlace trágico y permitió que la menor recibiera atención médica a tiempo.