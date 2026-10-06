Un policía rescató a un hombre de 67 años que era arrastrado por la corriente de un canal en San Juan

Un hombre de 67 años fue rescatado luego de caer al canal Perón y ser arrastrado por la corriente , en un operativo que tuvo como protagonista a un efectivo de la Unidad Operativa Dos Acequias, de San Martín. El policía logró alcanzarlo antes de que llegara a un comparto y, con ayuda de otros uniformados, consiguió ponerlo a salvo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.40, cuando el cabo Héctor Ruarte se encontraba realizando recorridas de prevención a bordo de la moto M-2. A través del equipo de radio recibió el aviso de que un hombre había caído al interior del canal Perón, en Albardón, y que era arrastrado por el cauce.

Ruarte se dirigió rápidamente hasta la zona y comenzó a seguir el recorrido del canal hacia el norte para intentar localizar al hombre. Finalmente, logró observarlo cuando todavía presentaba signos vitales y advirtió que se aproximaba a un comparto.

El efectivo se adelantó con la motocicleta, descendió y utilizó una soga que llevaba entre los elementos de seguridad . La arrojó hacia el interior del canal y el hombre logró sujetarla con una de sus manos.

Ante la fuerza de la corriente, Ruarte descendió hasta el cauce y consiguió tomar al hombre para evitar que continuara siendo arrastrado. El policía lo sostuvo mientras intentaba llevarlo hacia un lugar seguro , hasta que arribó personal del Comando Radioeléctrico Norte.

Los efectivos habían recibido inicialmente el aviso de la emergencia y habían comenzado la búsqueda desde Albardón. Una vez que llegaron al lugar, colaboraron con Ruarte para sacar al hombre del canal y ponerlo a salvo a un costado del cauce.

El rescate se concretó en la zona de calle Aberastain y Divisoria, en Angaco. Poco después arribó una ambulancia, cuyo personal asistió al hombre, identificado por su apellido Gómez, y determinó su traslado a un centro de salud para estabilizarlo y recibir atención médica.

Desde el hospital se realizará un abordaje para determinar en qué circunstancias el hombre cayó al canal y establecer las causas del accidente.