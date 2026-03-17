Una familia cayó seis metros por un barranco en la Ruta 141: "Volvimos a nacer"

Personal de Vialidad Nacional asistió a la familia oriunda de Media Agua, que venía de pasar unos días en La Rioja.

Una familia de Media Agua sufrió un accidente que podría haber terminado en tragedia. Ciculaban en un Ford Escort por la Ruta Nacional 141 el domingo por la tarde, cuando el conductor perdió el control del auto y se despistó, golpeando contra un guardarril y cayendo por un barranco de unos seis metros. Fueron asistidos por personal de Vialidad Nacional.

En el vehículo iban también la esposa del conductor y sus tres hijos pequeños, que sufrieron heridas leves, dijeron.

Debido a que todo el tramo de la Ruta 141 entre Chepes y Marayes, en San Juan, está siendo reparado por Vialidad Nacional, personal del organismo pudo asistir a la familia.

Desde Vialidad señalaron que ocurrió a unos 500 metros del cruce que va a Valle Fértil en "un sector debidamente señalizado con cartelería horizontal y vertical y que el sistema de contención permitió disminuir la velocidad del impacto, aunque la violencia del siniestro provocó que el vehículo arrancara el guardarraíl y cayera hacia una zona de escurrimiento de agua, con un desnivel aproximado de seis metros", informaron oficialmente.

El conductor relató a los operarios que se encandiló con el sol y se desvió de carril. Cuando se dio cuenta, pegó un volantazo que terminó con su trayectoria contra el guardarrail: lo atravesó y saltó un talud de tierra que empleados de Vialidad habían armado para reparar los daños provocados por las lluvias de enero.