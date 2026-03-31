Una moto fue robada y la encontraron a las pocas horas cuando ya estaba siendo desmantelada

La Policía halló el rodado con autopartes ocultas y en pleno proceso de desmantelamiento.

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 logró recuperar una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada recientemente, justo cuando comenzaba a ser desarmada en un descampado del departamento Chimbas.

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 4ta por el propietario del rodado, quien indicó que se había ausentado de su vivienda el domingo y, al regresar durante la madrugada del 30 de marzo, advirtió la sustracción de su motocicleta Benelli 502 RK, que se encontraba estacionada en la cochera.

Tras tomar intervención, los efectivos de la sección especializada iniciaron una intensa tarea investigativa que incluyó relevamientos y recolección de testimonios. Las pistas llevaron a los uniformados hacia las zonas de Villa San Patricio y Villa Ramos, en Chimbas, donde vecinos habían advertido la presencia de un vehículo de similares características.

6b89a75a-7d43-4585-8e30-03d1c1fda14d Finalmente, mientras recorrían calle Rivadavia, en Villa Ramos, los investigadores hallaron la motocicleta en un descampado. Al momento del operativo, el rodado ya estaba siendo desarmado y varias de sus autopartes habían sido ocultadas bajo cubiertas en el lugar.

La identificación fue confirmada por un perito policial, quien constató que los números de motor y cuadro coincidían con los de la moto denunciada.