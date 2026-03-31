    • 31 de marzo de 2026 - 07:16

    Una moto fue robada y la encontraron a las pocas horas cuando ya estaba siendo desmantelada

    La Policía halló el rodado con autopartes ocultas y en pleno proceso de desmantelamiento.

    Moto recuperada.

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    El hecho se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 4ta por el propietario del rodado, quien indicó que se había ausentado de su vivienda el domingo y, al regresar durante la madrugada del 30 de marzo, advirtió la sustracción de su motocicleta Benelli 502 RK, que se encontraba estacionada en la cochera.

    Tras tomar intervención, los efectivos de la sección especializada iniciaron una intensa tarea investigativa que incluyó relevamientos y recolección de testimonios. Las pistas llevaron a los uniformados hacia las zonas de Villa San Patricio y Villa Ramos, en Chimbas, donde vecinos habían advertido la presencia de un vehículo de similares características.

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    Finalmente, mientras recorrían calle Rivadavia, en Villa Ramos, los investigadores hallaron la motocicleta en un descampado. Al momento del operativo, el rodado ya estaba siendo desarmado y varias de sus autopartes habían sido ocultadas bajo cubiertas en el lugar.

    La identificación fue confirmada por un perito policial, quien constató que los números de motor y cuadro coincidían con los de la moto denunciada.

    Por disposición del ayudante fiscal Julio Mut, de la UFI Delitos contra la Propiedad, se procedió al secuestro formal del vehículo y de las piezas encontradas, mientras continúan las actuaciones para dar con los responsables del hecho.

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