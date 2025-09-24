Una mujer resultó herida cuando se accidentó a bordo de la motocicleta que guiaba por la Avenida de Circunvalación. Esta mañana
Claudia Isabel , de 58 años, colisionó con el vehículo que manejaba Raul Gustavo Carabajal (de 54 años); un utilitario modelo T30 marca Shineray.
El utilitario circulaba por el anillo interno de Av. Circunvalación (carril norte) de este a oeste, entre calle Mendoza y España, fue impactado desde atrás por la motociclista quien circulaba en el mismo sentido.
Tras la colisión la motociclista resultó con heridas por lo que fue trasladada a urgencia del Hospital Rawson.
Personal de la Comisaria 3° intervino en el lugar y tuvieron que seguir a la camioneta, cuyo chofer al parecer no se había dado cuenta de la colisión.
Los investigadores buscarán determinar cómo se produjo el accidente.