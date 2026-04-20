Una muerte en el mar vuelve a conmover a La Serena

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de Mar Brava, al sur de Punta Choros, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo , dio cuenta del trágico desenlace de un accidente ocurrido este sábado durante una jornada de pesca deportiva en condiciones de fuertes marejadas y baja visibilidad.

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La víctima, un joven que se encontraba junto a familiares en un roquerío de difícil acceso, fue arrastrada mar adentro por la fuerza del oleaje, lo que activó un amplio operativo de búsqueda liderado por la Armada y apoyado por el municipio, bomberos y pescadores locales.

Desde la municipalidad de La Higuera, explicaron que “a tempranas horas de la mañana (del domingo), un grupo de pescadores y familiares encontraron un cuerpo de un hombre de similares características (de la persona buscada), que a la espera de la confirmación oficial del Servicio Médico Legal, establecería la identidad del occiso”.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el día sábado, alrededor de las 17:30 horas, cuando la víctima, identificada preliminarmente como Juan Pablo Barraza de 29 años de edad, con residencia en Las Compañías (La Serena), se encontraba junto a un grupo de acompañantes realizando actividades de pesca en los roqueríos ubicados en la zona norte de la playa Los Choros en dirección a Chungungo Viejo. En ese contexto, las complejas condiciones del mar, marcadas por la presencia de marejadas, habrían provocado el incidente.

“La municipalidad de La Higuera comenzó desde temprano las labores de coordinación con todas las instituciones pertinentes para dar pronto con el paradero de un hombre chileno que, junto a sus familiares, realizaba labores de pesca en roqueríos de difícil acceso", señalaron desde la casa consistorial.

Por su parte, el capitán de la Armada de Coquimbo, Daniel Sarzosa, puntualizó que “el hecho activó un operativo de búsqueda y rescate con apoyo de embarcaciones locales, el cual debió suspenderse cerca de las 20:00 horas debido a la imposibilidad de desplegar medios aéreos y marítimos”.

Las labores se retomaron este domingo, siendo el bote a motor Narval, el que logró ubicar el cuerpo sin vida, el cual fue trasladado a Caleta San Agustín para los peritajes correspondientes.

El capitán Sarzosa destacó que “el operativo se coordinó entre distintas instituciones, destacando la colaboración voluntaria de pescadores de Punta Choros, quienes dieron con el paradero, y el apoyo de la municipalidad de La Higuera, bomberos y equipos de seguridad, que incluso contemplaban el uso de drones. La Armada mantuvo en el área la lancha Arcángel y patrullajes terrestres, aunque las condiciones impidieron labores de buceo”.

Desde el mismo municipio, agregaron que el sector donde ocurrió la tragedia presenta un acceso complejo — con ingreso seguro solo por el humedal de Los Choros hacia Chungungo Viejo —, lo que dificultó la búsqueda