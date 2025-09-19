Una mujer y su hija de 9 años murieron al chocar contra un medidor de altura En el auto, viajaba su otro hijo de seis años, quien sufrió lesiones graves y está internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal. El inquietante mensaje que publicó la madre antes de la tragedia.

Una mujer de 38 años y su hija de nueve años murieron luego de que el auto donde viajaban se estrelló contra un limitador de altura en Olavarría. El único sobreviviente fue su hijo de seis años, quien sigue internado en terapia intensiva del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

La tragedia ocurrió este miércoles, pasadas las 11:00 h, en el Camino de los Peregrinos, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la policía llegó tras la llamada de alerta y encontró un Renault Clío azul incrustado en el pilar, cerca del cruce con la Ruta 60. El auto se trasladaba en dirección al Cementerio Loma de Paz.

Según informaron medios locales, el nene, identificado como G.C., ingresó con código rojo al hospital y, aunque fue estabilizado, está grave. El reporte médico inicial indicó que sufrió “fractura de fémur, desplazamiento de vértebras cervicales con compromiso medular”.

En tanto, las víctimas fueron identificadas como Laura Lavalle (38) y Giovanna Crocci (9). Ambas murieron en el lugar, según constató el personal médico.

En el lugar, se presentó el personal de Comando de Patrullas, Bomberos, dos ambulancias del Hospital Municipal y Defensa Civil.

El caso quedó a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10. Inicialmente, la funcionaria caratuló la causa como “homicidio culposo”, pero debido a las pruebas encontradas por la Policía Científica, el hecho será investigado como “homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio”.

“Juntos los tres, siempre”

Laura Lavalle, quien trabajaba como operadora de Emergencias Médicas en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” (de acuerdo con su información en el perfil de Facebook), era madre soltera y solía usar la red social para hacer catarsis.

Sin embargo, un último mensaje publicado un día antes del choque cambió totalmente de significado tras conocerse la noticia de su muerte.

El inquietante mensaje que publicó Laura Lavalle un día antes de la tragedia. (Foto: captura de Facebook Lauu Lavalle.)

“No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctima. No más maltrato, ¡no más ABANDONO! Juntos los tres, siempre, solo con mamá desde la panza, ¡y así seguirá siendo, mis angelitos!“, comenzó la carta de despedida.

Y cerró: “Lo intenté todo, todo, la luche a más no poder. ¡Me ganó el cansancio! No es vida, la vida nos la robaron, APROVECHARSE DE UNA PERSONA VULNERABLE ES DE COBARDE Y CONOZCO UN MONTÓN que se APROVECHARON”.