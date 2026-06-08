    • 8 de junio de 2026 - 21:29

    [VIDEO] Empujones y patadas: escándalo entre taxistas y choferes de apps en Mar del Plata

    El escándalo que derivó en una violenta pelea se registró mientras se desarrollaba una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sesión de la Comisión de Movilidad Urbana que se desarrollaba este lunes en el Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, durante la cual se llevaba a cabo el tratamiento de proyectos para regular las aplicaciones de viajes, terminó en un absoluto escándalo.

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    Taxistas y referentes de las apps se trenzaron a golpes de puño en el recinto, y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión que se podía seguir a través de la plataforma YouTube.

    El conflicto, según explicó en diálogo con Infobae el concejal de la Coalición Cívica Guido García, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, se originó al cabo de una media hora de sesión, en el sector donde se suelen ubicar los asistentes. Al dar inicio al encuentro, las partes llegaron a un consenso para que un miembro de cada sector compartiera su propio proyecto regulatorio, pero en pocos segundos se desató una impresionante batalla campal entre choferes de taxis y conductores de aplicaciones de viajes.

    La pelea, según relató García a este medio, se originó durante la exposición de Facundo Setzes, referente de los choferes de apps. "Setzes manifiesta que había fallos de la corte que marcaban que su actividad era legal, y esó generó silbidos y expresiones que precipitaron su reacción", detalló.

    “Muchachos, por favor”, se escucha implorar en el video que encabeza esta nota al presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), en medio de la violenta disputa.

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    Desencajado, Setzes no solo le pegó a algunos taxistas presentes en la sala, sino que además -tal cual muestra la grabación- le propinó golpes de puño en el rostro a una mujer.

    De acuerdo a la información consignada por el portal marplatense 0223.com.ar, el temario de la sesión inició con el tratamiento del proyecto que impulsan desde la Coalición Cívica, el cual apunta a regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredon. Luego se abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical para modificar la regulación vinculada a taxistas, en la cual se insiste en la necesidad de contar con la repuesta del gobierno.

    Sin embargo, la tensión en la sala escaló cuando llegó el turno de debatir sobre el tercer punto de la reunión, una propuesta de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de Apps y que tienen un proyecto propio para regular su actividad. En pocos segundos, la situación se desmadró por completo y derivó en uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Concejo Deliberante municipal.

    “Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queriamos que se pueda debatir en un marco de escucha como se habia hecho hace tres meses”, concluyó el concejal del espacio político fundado por Elisa Carrió.

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