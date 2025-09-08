[VIDEO] Impactantes imágenes del choque frontal que dejó grave a un hockista que iba en un auto conducido por un menor El chico de 17 años se conducía a alta velocidad.

Un accidente que por las imágenes y detalles que se difundieron, de milagro no tuvo un desenlace fatal, aunque tiene a varias personas peleando por sus vidas y que en las últimas horas tomó relevancia porque uno de los heridos es un joven de 17 años, hockista, identificado como Benjamin Videla, de la Unión Vecinal de Trinidad.

Todo ocurrió en las primeras horas de este último domingo, a eso de las 3:30, sobre Avenida Libertador Gral San Martín a la altura de la calle Sargento Baigorria, en Marquesado, Rivadavia.

Un automóvil Renault Sandero Stepway que era conducido por Gonzalo Ontiveros de 17 años y acompañado por Videla, circulaba por Libertador ¿de oeste a este- y a la altura de Baigorria sobrepasa a alta velocidad a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido, maniobra lo hace perder el control y desplazarse al carril contrario impactando de lleno contra un VW Virtus.

El Virtus tenía al volante a Roberto Carlos Luna que, según dijo, hacía las veces de UBER por esas horas y trasladaba a dos pasajeros, Gimena Danila Álvares y Héctor Illanes.

LAS IMPACTANTES IMÁGENES DEL ACCIDENTE

