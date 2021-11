El Frente de Todos (FdT), con fuerte peso del justicialismo, ganó en las Legislativas del domingo en 9 de Julio con casi el 58 por ciento. El triunfo tuvo un sabor especial para la coalición que conduce el gobernador Sergio Uñac, ya que aventajó a Juntos por el Cambio (JxC) por 16 puntos en un departamento que está bajo el control de un intendente opositor: Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, socio en la alianza que a nivel local lidera Marcelo Orrego. Por el resultado, dirigentes nuevejulinos del peronismo resaltaron que la actual gestión está desgastada y se mostraron envalentonados para tratar de recuperar el municipio en 2023, aunque reconocen que tienen que ir unidos y evitar las internas para no caer como en 2015 y 2019.

9 de Julio, además, es el terruño del diputado nacional reelecto Walberto Allende, quien encabezó la lista que armó Uñac y dirigió la comuna en dos períodos. Es decir, el legislador no podía perder en "su casa" y jugó fuerte para que eso no sucediera. Tras su partida del municipio, lo sucedió Nuñez, que transita su segundo período, por lo que dentro de dos años no podrá repetir por el límite constitucional. Así, deberá elegir a un sucesor y fuentes departamentales señalaron que suena su propia hija como posible candidata, aunque también indicaron que también corrieron los nombres del presidente del Concejo Deliberante y del secretario de Gobierno. El jefe comunal no contestó los llamados de este medio para responder sobre estas versiones y para que hiciera un balance sobre los motivos de la derrota, la única que tuvo JxC en los distritos en los que tiene gobiernos (Ver aparte).

El diputado departamental, el peronista Miguel Nuñez, indicó que el resultado expresa que los vecinos "quieren hombres y mujeres que trabajen. Basta de esas personas que quieren llegar al poder para no hacer nada. El departamento está muy quedado", en clara referencia al intendente. De cara a lo que viene, destacó que "el camino es limar asperezas e ir todos juntos. Cuando hay internas, el que pierde nunca acompaña. Cuando hay intereses personales estamos complicados. Tenemos que ver cuál será la mejor opción". Ante una eventual candidatura, resaltó que "la gente va a decir qué tengo que ser. No voy a forzar algo que no quieran los vecinos".

Por su parte, Eduardo Banega, excandidato a intendente, remarcó que "hay aires de recambio. La gestión municipal ha sufrido un desgaste y eso hace que haya expectativas de que podamos conducir el departamento". En 2015, el dirigente le había ganado la interna a Oscar Matamora y ambos habían sacado más votos que el intendente, pero, en la general, Banega quedó relegado. Por eso, dijo que "tenemos que estar todos juntos". Sobre una futura postulación, señaló que "los que podamos tener aspiraciones, que en su momento podamos charlarlo y armar un buen frente". Por su parte, Matamora, quien fue acusado en 2019 de la división, reiteró que "los votos no eran míos sino de la gente". Inclusive, recordó que en 2015 ganó la interna, pero que las adhesiones del derrotado no fueron a parar a su cosecha. Por eso, coincidió en la unidad y que en el resultado "tuvo mucho que ver con un recambio de gestión".



Números finos

En la general, el Frente de Todos obtuvo en 9 de Julio el 57,87 por ciento. En las PASO había conseguido 58,95 por ciento. Por su parte, Juntos por el Cambio cosechó el domingo el 31,51 por ciento, es decir, 3,25 puntos más que en las primarias del 12 de septiembre.

Rendimiento

En Santa Lucía

En el departamento que conduce Juan José Orrego, JxC consiguió el 55,75 por ciento de los votos. Por su parte, el FdT obtuvo el 33,07 por ciento. Además de la gestión de Orrego, su hermano Marcelo dirigió el municipio en dos períodos.

En Rivadavia

En la comuna del intendente Fabián Martín, uno de los referentes de Producción y Trabajo, JxC cosechó el 50,37 por ciento. Por el lado del FdT, el caudal de votos estuvo en el 35,35 por ciento. Es el segundo mandato que lleva Martín.

En la provincia

A nivel provincial, la principal alianza opositora realizó su mejor elección desde que la conduce Producción y Trabajo, ya que obtuvo el 42,14 por ciento de los votos. Por su parte, el Frente de Todos la venció al reunir el 43,58%, según el escrutinio definitivo.

Diputados electos

El Frente de Todos consiguió dos bancas: Walberto Allende fue reelecto e ingresó Fabiola Aubone. Juntos por el Cambio obtuvo una para Susana Laciar. Esa distribución de cargos legislativos se viene dando entre oficialismo y oposición desde 2013.