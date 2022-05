En 2019, Leopoldo Soler armó su partido municipal "Mejor Nosotros", con el que compitió sin aliarse a ningún frente, aunque respaldó la reelección de Sergio Uñac, y logró retener la Intendencia de Ullum. Lo mismo hizo el bloquista Jorge Espejo con su agrupación comunal "Somos Integración", con la que le arrebató la conducción del municipio de Iglesia a su correligionario Marcelo Marinero. La movida de cada uno obedeció a una estrategia particular, cuyo objetivo fue ganar. De cara a 2023, la realidad es otra y los jefes departamentales quieren meter a sus fuerzas políticas dentro del Frente de Todos (FdT) para conservar poder. En el interior del armado, el ullunero, como no puede ir por otro mandato, puede apuntar al puesto de diputado, mientras que el iglesiano puede tener más chances de conseguir otro período.



De acuerdo a la normativa electoral, los partidos municipales sólo pueden llevar candidatos para intendente y concejales. Por eso, la boleta se denomina corta, porque no pueden incorporar categorías para gobernador ni diputados departamentales ni proporcionales.



Si su partido integrase la coalición oficialista, Espejo dijo que su plan A es competir por la reelección con el sello bloquista, algo que le disputará el diputado Mauro Marinero, exintendente con peso en la estructura departamental del bloquismo. Por eso, indicó que su plan B es ir como candidato de su agrupación municipal dentro del frente. En cualquiera de los dos casos, Espejo puede sacar provecho del arrastre de una eventual candidatura de Sergio Uñac, de los votos de su partido, de parte del bloquismo y hasta de peronistas que pueda seducir, sumado al despliegue de la estructura municipal en cuanto a un refuerzo de la gestión, pese a que viene con cuestionamientos. Tal beneficio podría lograrlo hasta con cualquiera de los sistemas electorales que están en danza (lemas, internas o PASO), con mayor o menor efectividad dependiendo del mecanismo, analizaban fuentes calificadas. Ir en soledad, ahora, le puede ser más complicado.



En 2019, Espejo no contó con el aval de la entonces conducción bloquista para pelearle por dentro del FdT a Marcelo Marinero, quien iba por la reelección. Así, con el visto bueno oficial, surgió su fuerza política para poder ser parte de la contienda comunal. Si bien con su agrupación municipal no podía pegar la candidatura de Uñac, discursivamente apostó por la reelección del Gobernador.



La situación de Soler es distinta, ya que no puede ir por otro mandato. Por ello, impulsará a alguien de su equipo y el que viene sonando es su secretario de Gobierno, Alfredo Jofré. "Hay una cuestión que resta definir más adelante y es cómo se dará la integración con el frente: como un partido adherente o sumándonos a la conformación", destacó el intendente. En su caso, ser parte de la coalición oficialista le abre la chance para que pueda ir como postulante para un puesto de legislador provincial. Las fuentes indicaban que la candidatura para diputado departamental es difícil, ya que es casi un hecho que estará reservada para el peronismo ullunero, aunque podría tener un lugar expectante dentro de la lista de diputados proporcionales. De hecho, Soler había señalado que "si vamos dentro del frente, supongo que no habría inconvenientes con que un extrapartidario fuera como candidato a diputado", aunque había agregado que todo dependerá de las conversaciones. Al ser consultado nuevamente, expresó que "a los diputados los define el Gobernador. Yo estoy a su disposición". En 2019, ya aliado a Uñac, el intendente fundó su agrupación municipal y esquivó la interna de las PASO con el justicialismo departamental, con el que tiene un fuerte enfrentamiento, y logró la victoria al jugar directamente en la general.

Agrupaciones municipales con trayectoria

En el lote está Actuar, cuyo asiento es en Capital y tiene como líder a Rodolfo Colombo. En base a su alianza con Producción y Trabajo, ha conseguido puestos de concejales y diputados provinciales. También se encuentra Crecer, de Cristian Andino, herramienta con la que llegó a la Intendencia en cuatro oportunidades en sociedad con el peronismo. El jefe comunal se afilió al PJ, pero mantiene la agrupación. Otra fuerza es el Movimiento del Este, de Emilio Mendoza. Para 2023, en Jáchal se dio la unidad de Forja (que fundó Franklin Sánchez, hoy alejado de la política) y Modad (de Dante Mauro Figueroa).

