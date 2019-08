Autoridades. El intendente José Castro y los concejales han mantenido fuertes cruces desde que asumió en su gestión. El jefe departamental dejará la comuna y en su lugar asumirá el diputado Carlos Maza Peze (al final de la imagen).



El pedido de un concejal de Angaco despertó una polémica en el departamento. Es que solicitó cambios en la distribución de los recursos asignados al cuerpo deliberativo para aumentar considerablemente el salario que perciben cada uno de los integrantes. Según las fuentes, la suba asciende a un 150 por ciento, ya que de los casi 45 mil pesos que perciben actualmente, la cifra final superaría los 100 mil. La solicitud causó molestia entre el resto de los ediles que rechazarán la iniciativa porque, entre otras cosas, ocurrió en la misma semana en que el resultado de las primarias nacionales impactó en la economía y los mercados, lo que generó una devaluación y una suba desmedida de los precios que perjudica a toda la población y más aún a los necesitados.

La próxima semana habrá sesión pero el proyecto no será tratado porque no tendrá el OK.

El que hizo el planteo fue José Risueño, quien está enfrentado con el intendente José Castro y que a fines de julio fue apartado de la presidencia del Concejo Deliberante (ver cronología). Según confirmó Valeria Garay, actual autoridad del legislativo, desde al menos un año que Risueño viene sosteniendo que debe modificarse el esquema de repartos de recursos en el organismo, pero es la primera vez que lo presenta formalmente ante el Concejo. El escrito ingresó en la sesión ordinaria del jueves y fue remitido a la comisión de Hacienda, donde tendrá un dictamen negativo, aseguraron las fuentes. Quien criticó la movida fue Mario Pacheco. El concejal dijo que la medida "no va a tener buen puerto porque los demás ediles (Garay y Alberto Fernández) pensamos igual. Hay mucha necesidad de la gente y no podemos disponer de los recursos comunales para aumentarnos la dieta". Por otro lado, apuntó que las cifras que expuso Risueño para justificar el aumento "no coinciden con los valores que maneja la asesora contable del Concejo". Según las fuentes, para el edil que busca subir su salario hay recursos presupuestados para el cuerpo deliberativo que nunca tuvieron destino en 2019, por lo que se habría creado un fondo a repartir entre los miembros desde el mes que viene y hasta fin de año. De no distribuir esos aportes, quedarían para la próxima gestión que encabezará el intendente electo Carlos Maza Peze. Sin embargo, Pacheco entiende que esos fondos no existen, ya que, al tratarse de un presupuesto, "no quiere decir que estén asignados".

Sobre el cambio en la presidencia, es la segunda en dos años. Antes, la conducción la tenía Pacheco, quien fuera aliado de Castro. A fines de 2017, Risueño tuvo el apoyo de los radicales Sandra Escuela y Fernández y con esa mayoría, desplazó al entonces presidente. Ahora, en la última semana de julio, se unieron Pacheco, Fernández y Garay y está última logró la presidencia.



CLAVES

El pedido

El jueves por la mañana, el concejal Risueño presentó un escrito para cambiar el destino de las partidas presupuestarias del Concejo Deliberante. La medida fue girada a la comisión de Hacienda.

Aumento

La propuesta establece el reparto de presuntos fondos destinados al Concejo que no se han utilizando. De aplicarse, el salario de los ediles pasaría de 45 mil a poco más de 100 mil pesos, según indicaron las fuentes.

Tratamiento

La propuesta de Risueño será analizada la semana que viene en comisión, pero el concejal Pacheco sostuvo que no tendrá despacho favorable, por lo que no será tratada en sesión del Concejo Deliberante.

CRONOLOGÍA

2017 Diciembre

El intendente Castro denunció en la Fiscalía Correccional Nº4 al concejal José Risueño por seguir cumpliendo tareas "irregulares" en la Tesorería.

2018 Enero

Risueño denunció públicamente al intendente por presuntas irregularidades en la compra de combustible para las movilidades oficiales.

2018 Agosto

Ediles opositores, liderados por Risueño, iniciaron un juicio político contra el jefe comunal por el uso del secadero municipal. La acción quedó en la nada.

2019 Junio