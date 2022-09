El pasado martes 13, la mesa política de Juntos por el Cambio, encabezada por Marcelo Orrego, mantuvo una reunión con dirigentes de toda la provincia. El encuentro se llevó adelante en la sede de Avenida Ignacio de la Rosa pasando Ameghino y el objetivo fue, según indicaron los referentes, hablar sobre el sistema electoral y empezar a trabajar de cara a 2023. Además de todos los líderes políticos del espacio, estuvo presente el bloquista disidente Enrique Conti, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, quien en marzo pasado zafó de un juicio de destitución, pero el Jurado de Enjuiciamiento le había requerido "abstenerse" de participar de actividades políticas. Al ser consultado, Conti dijo que había mantenido una reunión privada, de carácter técnica, con Orrego, quien luego se acercó a "saludar a los dirigentes de los departamentos". Así, indicó que "me pareció una falta de respeto irme en ese momento", por lo que "me quedé en segundo plano", "estuve por educación" y "no tuve una participación partidaria porque no he hablado ni he dirigido la palabra". Pese a su explicación y al señalarle la recomendación del Jury, reconoció que "esperemos que esto no me complique".

La advertencia del Jurado de Enjuiciamiento para que Conti se abstenga de participar de actos políticos se dio hace seis meses, luego de que Marcelo Arancibia, dirigente del Gen y candidato a diputado nacional por el frente Consenso Ischigualasto, hiciera una denuncia en la Cámara de Diputados y ante el órgano de remoción por presuntas acciones proselitistas del bloquista disidente. El Jury rechazó la denuncia porque consideró que mal presentada, ya que Arancibia había realizado el cuestionamiento bajo la causal de mala conducta por parte de Conti, situación que está reservada sólo para los magistrados y no para los miembros del Tribunal de Cuentas (Ver Denuncia...). Si bien no se avanzó en el proceso de destitución, el organismo fue categórico contra el contador al indicarle que evite desarrollar y participar de actividades políticas.

Desde el punto de vista político, se ve difícil que Arancibia vuelva a embestir contra Conti, ya que viene tirando líneas y ha recibido señales para lograr la unidad en JxC. Incluso, fuentes del frente electoral han señalado que las diferencias entre el líder del Gen y el bloquista pueden quedar de lado con el objetivo de armar un gran frente opositor. Además, por lo bajo, circula entre los seguidores del funcionario que podría dejar su cargo, volver al ruedo político y convertirse en una figura que compita en las próximas elecciones para la oposición. Al ser parte del armado de JxC, el bloquista fue expulsado de su partido (Ver Desafiliados...).

La reunión del martes en la sede opositora se dio luego de la sanción del nuevo sistema electoral igual a Lemas. Al ser consultado sobre su participación, Conti se excusó al decir que "me reuní con Orrego, ya que me requirió para analizar temas del presupuesto nacional. Estuvimos en la oficina que está arriba del salón y, cuando bajamos, estaba por comenzar el acto y me quedé, un paso más atrás. Eso fue todo". Así, sostuvo que "me quedé por educación, para que no sea una falta de respeto". Además, remarcó que "no hablé, ni dirigí la palabra" y que "terminó el evento y me fui a mi casa".

Por otro lado, sobre si está dispuesto a renunciar a su cargo para meterse en la arena política, dijo que "habrá que ver" y "tener en cuenta el tiempo y las reglas del juego dentro de la fuerza política". Por el momento, "no se ha charlado nada".

Denuncia contra Conti

Quien fuera candidato a diputado nacional por el frente Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Enrique Conti al entender que violó lo que marca la Constitución provincial, sobre las incompatibilidades que tienen los vocales del Tribunal de Cuentas. La denuncia se presentó en octubre del año pasado y Arancibia sostuvo que el bloquista disidente participó de actividades políticas electorales. Según denunció, el exintendente de la Capital integró la comitiva que acompañó al senador nacional Alfredo De Angeli en una reunión con productores locales, lo que definió como "una falta a la ética pública". Así, dijo que "está incumpliendo a los deberes de funcionario público", por lo que es pasible de una destitución. El Jurado de Enjuiciamiento dio de baja a la denuncia por errores de Arancibia, pero le llamó la atención a Conti.

Desafiliados del Bloquismo

A fines del año pasado, el Tribunal de Disciplina del Partido Bloquista decidió echar a cinco afiliados porque los ahora excorreligionarios apoyaron públicamente a Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones pasadas. De hecho, uno de ellos, Franco Marchese, fue candidato suplente a diputado nacional de la principal alianza opositora. Así, los cinco incumplieron lo que dispone la carta orgánica partidaria, que establece que los afiliados deben respaldar y jugar bajo los lineamientos políticos que decida el partido de la estrella. Es que, en el caso anterior y al igual que desde 2007, la fuerza política viene siendo parte del Frente de Todos (FdT).

Además de Enrique Conti, miembro del Tribunal de Cuentas, y de Marchese, los que fueron expulsados fueron el exdiputado César Aguilar, José Anselmo Aballay y Juan Domingo Bravo, hijo del fallecido caudillo don Leopoldo Bravo.