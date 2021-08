Si bien aclararon que son parte del Foro de Abogados, plantearon diferencias al indicar que la entidad "no representa un interés focalizado y no puede otorgar una faceta sindical, como la nuestra". Con esa línea, ayer se lanzó la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP), que buscará representar a profesionales de ese fuero y, como tal, "peticionar ante las autoridades judiciales, administrativas, policiales y demás organismos, nacionales y provinciales, cuestiones atinentes a la actividad", según indica su estatuto.

Quien conduce los destinos de la flamante asociación es Fernando Castro, que ayer hizo la presentación oficial en público, acompañado de la mesa directiva, integrada por colegas reconocidos como Nasser Uzair, Horacio Merino y Fernando Echegaray, entre otros. Según explicó el presidente, "la finalidad primordial que tiene el Foro es el de control de la matrícula y, fundamentalmente, de poder de policía que se instrumenta a través del Tribunal de Disciplina". Por eso, decidieron nuclearse en una entidad que apunta a una representación específica para el abogado penalista.

Además de marcar diferencias con el Foro de Abogados, Castro fue crítico con el Colegio de Abogados. El profesional dijo que no buscaron ser representados por esa institución porque "no está en funcionamiento y está completamente desmembrada. No existe. No funciona. Hay un vacío institucional que ASAP intenta llenar, defendiendo al abogado que practica el derecho penal". Según Castro, ASAP se encuentra en camino de obtener su personería jurídica, con la que apuntan a ratificar presentaciones que ya hicieron ante la Corte de Justicia en la que solicitaron la implementación de soluciones alternativas de conflicto, vigentes en el sistema acusatorio, pero no en el sistema inquisitivo. El presidente de ASAP dijo que, de aplicar los cambios que plantean, "habrá una descongestión de expedientes que hoy se tramitan en la unidad conclusiva de causas". En el lanzamiento de ayer había unos 20 profesionales presentes y, según Castro, concentran a unos 50 en total.