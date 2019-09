Antecedente. Lorenzetti visitó la provincia en agosto de 2014 y se reunió con el entonces vicegobernador Sergio Uñac en la Cámara de Diputados.

No sólo abrirá el jueves que viene la edición número 30 del Congreso Nacional de Derecho Procesal sino que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, también mantendrá una reunión con magistrados de la Justicia provincial y federal, a quienes les brindará una conferencia. Así, el hombre que fue el presidente del máximo tribunal del país durante 11 años no sólo cumplirá con una actividad protocolar sino que también tendrá un contacto cara a cara con los funcionarios judiciales locales.



Su visita había sido anunciada por el titular de la Corte sanjuanina, Guillermo De Sanctis, y el martes quedó confirmada su presencia en el Congreso. El que no vendrá es el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aunque sí estará presente la número dos de la cartera, María Fernanda Rodríguez, secretaria de Justicia. La actividad arrancará el jueves a las 9 en el Auditorio Juan Victoria y a las 18 está prevista la reunión y la disertación de Lorenzetti con los jueces, fiscales y defensores en el Hotel Del Bono Park. Tras el encuentro, emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires. Las jornadas continuarán hasta el sábado, día en el que está previsto un simulacro de juicio por jurado (ver recuadro) y luego se llevará a cabo el acto de clausura en el Teatro del Bicentenario.



No es la primera vez que el supremo visita la provincia, ya que la última vez fue en agosto de 2014 durante el Primer Congreso Internacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En esa ocasión lo hizo como presidente de la Corte y ahora arribará como ministro, luego de que sus pares decidieran en septiembre del año pasado que en la cúspide de la pirámide judicial quedara Carlos Rosenkrantz. Tras esos movimientos, el actual presidente ha quedado con su voto en soledad frente a las decisiones de sus colegas, las cuales habrían sido encabezadas por Lorenzetti, según reflejan los medios nacionales.



De acuerdo a lo que había contado De Sanctis, el Congreso de Derecho Procesal es el evento académico más importante y grande que se desarrolla a nivel nacional y del que la provincia fue sede en 2001. El eje será sobre "Nuevos sistemas de litigación" y las actividades se dividirán en las comisiones de derecho procesal civil y penal. Es decir, los procedimientos que se llevan a cabo en ambos fueros. Desde la Corte informaron que ya hay unos 800 inscriptos y para la semana que viene calculan que llegarán a los mil. Entre los juristas que participarán se encuentra el presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lazzari, y el del máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lozano. También estará presente el titular de la Corte de Mendoza, Jorge Nanclares, afirmaron en Tribunales.



El primer paso para que San Juan pueda albergar al congreso nacional se dio a fines del año pasado cuando la Corte local firmó en Mendoza un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación. Tras ese encuentro, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Jorge Rojas, charló con De Sanctis y surgió la posibilidad de generar la actividad en San Juan.



Para impulsar el Congreso, desde el máximo tribunal sanjuanino hicieron la presentación en mayo de este año en la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante los principales referentes nacionales en materia procesal.





Civil

El temario de las comisiones de procesal civil contempla ejes que girarán sobre "Nuevos paradigmas de la jurisdicción protectoria", "Nuevas estructuras procesales", "Sistemas masivos de resolución de conflictos" y "Sistemas de revisión".



Penal



El temario en la procesal penal contiene los ejes sobre "Nuevas garantías para asegurar la imparcialidad judicial y la presunción de inocencia", "Conciliación, reparación y pena", "Relación entre la víctima y el Ministerio Público Fiscal" y "Prueba digital".

La experiencia de un juicio por jurados

El sábado de la semana que viene, antes del cierre del Congreso, la Asociación de Derecho Procesal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y la Corte llevarán a cabo un simulacro de juicio por jurados. Desde el máximo tribunal local aseguraron que la causa ficticia que se juzgará será un homicidio y quien hará el papel de acusada es la hockista Luciana Agudo. El rol de acusador lo hará el fiscal Fabricio Médici y falta establecer qué magistrados serán el presidente del tribunal y el defensor. Además, entre los presentes se elegirá a los miembros que compondrán el jurado.



El sistema de juicio está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal que implementará la provincia y tal simulacro sirve para ir adquiriendo experiencia. No obstante, desde el Poder Judicial se planteará su suspensión. Según habían informado, el procedimiento requiere de mucha capacitación e información para los ciudadanos que integren dicho órgano y que es necesaria otra norma que termine de reglamentar los principales lineamientos que regulan el mecanismo. La Corte viene poniendo todas las fichas en la puesta en marcha del sistema acusatorio, es decir, de la investigación en manos de los fiscales.