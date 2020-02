Visiblemente molesta, la presidenta del Partido Bloquista, Graciela Caselles, se comunicó ayer con este diario e intentó refutar las versiones del diputado por Chimbas, Andrés Chanampa, sobre que dirigentes "casellistas" estaban participando en la interna del Partido Justicialista a favor de José Luis Gioja. "Los echo si están jugando en otro partido", dijo. En el sector que encabeza Luis Rueda, al que pertenece Chanampa- están convencidos de que dirigentes del espacio rival de Rawson e Iglesia apoyan a Gioja en detrimento de Sergio Uñac en la competencia por la presidencia del Justicialismo.

"El bloquismo está trabajando con el Gobernador. La única que ha acompañando a Uñac en estos cuatro años se llama Graciela Caselles y ahora voy a estar en contra de Uñac, no me suena nada de lo que ha salido" dijo ayer Caselles en referencia a una nota publicada por este diario el día sábado, donde se exponía que habían dirigentes del Partido Bloquista que están participando en la interna, hasta como candidatos. Sin querer dar nombres, incluso ayer esas fuentes y otras subieron la apuesta y confirmaron que la lista de Gioja en Iglesia está plagada de exfuncionarios del diputado y actual vicepresidente del bloquismo, Mauro Marinero; aliado de Caselles. Marinero es del riñón "casellista", tanto que la diputada nacional lo puso a secundarla en el mando del partido, en detrimento de Jorge Espejo y provocando fuertes roces al romper un acuerdo que había entre todos los sectores para que ni Espejo ni Marinero ocuparan cargos partidarios, ya que iban a enfrentarse por el municipio de Iglesia.

Desde el sector que conduce Rueda, le dijeron a este diario ayer que no solamente están molestos con Caselles por la participación de sus dirigentes en las listas de Gioja en Iglesia, si no que también habían detectado al menos un dirigente de ella que apoyaba a Rubén García como presidente de la Junta del PJ en Rawson, rival de Marcos Andino, el candidato de Uñac en ese territorio.

Ante estas acusaciones, Caselles le dijo a DIARIO DE CUYO que "actualmente los apoderados son Marcela Olmos y Alejandro René y yo los voy a llamar para que averigüen en la Justicia Electoral si candidatos que integran listas de otros partidos son bloquistas. No me cuadra que un afiliado a un partido sea candidato por otro". Y agregó que "yo represento al partido y esto mancha y lastima la institución y se pone en riesgo la relación del bloquismo dentro del frente". El jueves Caselles había reconocido que dirigentes de su partido estaban participando de la interna peronista al decir que son "dirigentes que apoyan a una lista. Eso no está bien porque es un tema independiente del PJ", aunque negó que sean candidatos en la puja interna entre Uñac y Gioja.

Al margen de la participación de dirigentes del bloquismo en el peronismo, los roces entre Caselles y Rueda vienen desde hace tiempo. El año pasado ambos coincidieron en distintas declaraciones, que habían sellado un pacto para que Rueda ocupase el lugar de la diputada en la cima de la pirámide del partido de la estrella. Hace poco la legisladora salió a aclarar que ella no podía prohibirle al resto de los dirigentes la competencia por la presidencia, avalando que cualquiera se presentara a pelearle a Rueda. Desde el sector del secretario privado de Uñac vieron esa reacción como una traición y salieron a exponer la situación.



Sobre el video que denunció Chanampa, Caselles reiteró que no sabía nada, negó responsabilidad alguna de ella o alguien de su sector y agregó que se presentará en la Justicia provincial para pedir celeridad en la investigación.