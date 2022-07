Luego de que se confirmara que el gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de apartar a Franco Aranda de su cargo como director Titular del Banco San Juan, el exintendente de la Capital despegó a Sergio Massa de sus declaraciones radiales, en las que opinó que la Constitución es un freno para la candidatura de 2023 del presidente del Partido Justicialista y titular del Frente de Todos. Así, aclaró que "se trata de un pensamiento personal" y no del líder nacional del Frente Renovador y que sus definiciones "no deberían generar rispideces en la relación entre Uñac y Massa". Tras la salida de Aranda de la entidad financiera de la provincia, desde Casa de Gobierno confirmaron que su reemplazante será el exministro de la Producción, Andrés Díaz Cano.

La encargada de ratificar la salida de Aranda fue la ministra de Hacienda, Marisa López, quien, consultada en el programa radial "Demasiada Información", dijo que, "por decisión del Gobernador, se decidió dar de baja al cargo de director Titular en el Banco San Juan, en el día de ayer (por el lunes). Las razones las tiene el Gobernador". Cabe recordar que, por el paquete accionario que tiene en la institución bancaria, la provincia cuenta con dos lugares en el Directorio, un síndico y un director Titular. Aranda ocupaba el segundo puesto. Según dijo López, "es una decisión en uso de sus facultades como Gobernador". Además, si bien sostuvo que desconoce los motivos, opinó que "sí creo que si formamos parte de un equipo, por lo menos debemos estar de acuerdo con los lineamientos del Gobernador".

El referente del massismo en la provincia había indicado que Uñac no puede ir por un tercer mandato porque la Constitución no se lo permite. En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Aranda se había preguntado "¿Puede lanzarse? ¿Lo dice la Constitución?", por lo que, ante la consulta si creía que la carta magna era un impedimento, había señalado que "creo que sí". Además, había manifestado que "he sentido a la oposición que va a judicializar" el tema, por lo que volvió a preguntarse: "¿Es bueno someterse a una judicialización, con el proceso que ya viene por las elecciones, el desgaste, la incertidumbre?". Si bien el motivo no fue confirmado, la decisión de Uñac se dio luego de esas declaraciones.

Las declaraciones de Aranda habían generado malestar dentro del FdT. Incluso, fuentes calificadas las tildaron de contradictorias, ya que, mientras referentes del oficialismo vienen recorriendo los departamentos impulsando "Uñac 2023" y el propio mandatario ha manifestado que la Constitución lo habilita a ir por un tercer mandato, el exintendente, que asegura que está dentro de la coalición oficialista, hizo declaraciones en sentido contrario.

Tras la consulta, Aranda resaltó que sus definiciones representaron "un tema de quien habla y me hago responsable. Es más, no creo que Massa conozca la Constitución Provincial". El exintendente capitalino reiteró que el Frente Renovador "está dentro del FdT" y agregó que "no es que estamos en la vereda de enfrente y tampoco tenemos críticas con la gestión" uñaquista. Con respecto a integrar la alianza en 2023, repitió que se verá en su momento.

Medida aceptada

En Radio Sarmiento, Franco Aranda sostuvo que "entiendo que los cargos no son eternos. Cuando uno es funcionario, sabe cómo llega y sabe que en cualquier momento se puede ir. Estas son las reglas del juego. Se toman decisiones y yo las acepto".