Integrantes de segundas y terceras líneas del Ministerio de Educación ya presentaron sus renuncias debido a la designación de la nueva titular del área, Cecilia Trincado. Funcionarios que, dicen fuentes oficiales, ya se sienten "idos" en la Secretaría de Ambiente y en la cartera de Producción. En la Secretaría de Ciencia y Tecnología trascendió que ya hubo contactos con cinco miembros del equipo que no continuarán. En cambio, en Gobierno no suenan, por ahora, modificaciones. Se tratan de los remezones por los desembarcos de los nuevos cinco alfiles del Gabinete del gobernador Sergio Uñac, quienes asumirán hoy y está asegurado que habrá retoques en sus equipos, los que llevarán más o menos tiempo, dependiendo de las necesidades de los conductores y de los reemplazos que tengan a mano, indicaron las fuentes.

Uñac se reunió ayer por separado con Trincado, de Educación; con Alberto Hensel, de Gobierno; con Ariel Lucero, de Producción; con Francisco Guevara, de Ambiente, y "Marita" Benavente, de Ciencia y Tecnología. De acuerdo a las fuentes, el Gobernador les dio carta blanca para hacer los movimientos necesarios, salvo por algún pedido de un funcionario puntual. Por otro lado, es lógico que un nuevo ministro o ministra o secretario o secretaria de Estado designe personal de su confianza y que conozca su forma de trabajo.

El único ministerio en el que las personas a cargo de las Secretarías y Direcciones presentaron sus renuncias fue Educación, destacaron las fuentes. Si bien se trata de una formalidad, la que apunta a liberar a la responsable de la cartera para elegir quién sigue y quién no, en sólo esa área se dio tal gesto. Trincado había reconocido en Radio Sarmiento que habrá modificaciones, luego de asegurar que "algunas personas seguirán y otras serán cambiadas. Esto pasa siempre con los movimientos en un ministerio".

En Producción, Lucero ya tuvo un paso por la Secretaría de Agricultura durante la gestión uñaquista, por lo que conoce el paño. Aunque el flamante ministro manifestó que irá charlando con los funcionarios para definir si habrá modificaciones, hay fuentes que aseguran que se darán movimientos en dos o tres áreas importantes.

En el Ministerio de Gobierno arribará Hensel, quien tiene un perfil más político y apunta a fortalecer el contacto con intendentes, sectores sindicales e instituciones, tal cual lo ha manifestado. Según trascendió, en principio, no hará cambios, sobre todo en el área de Tránsito y Transporte, debido a que está fresco el estreno del sistema de transporte público de pasajeros Red Tulum. No obstante, eso no quiere decir que, una vez consolidado en el puesto, haga retoques. Por su parte, Guevara llega a la Secretaría de Ambiente desde afuera, es decir, a un área que no conoce, por lo que es un hecho que necesitará pararse sobre una estructura algo firme. Sin embargo, también habrá modificaciones en el marco de una oxigenación en puestos de jerarquía, cuyos funcionarios llevan años, destacaron las fuentes.

Por último, en Ciencia y Tecnología, trascendió de fuentes calificadas que se fue el coordinador de Gestión y Proyectos, Ángel Torres, quien tenía diferencias con Benavente, la que a su vez, les habría comunicado al subsecretario Germán Von Euw y a los directores Javier Coria, Lucía Madcur y Karina Sánchez que no continuarán.



Escribanía Mayor

Fuentes oficiales también indicaron que se produciría el recambio en la Escribanía Mayor de Gobierno, la que venía conduciendo Nélida del Carmen Gómez desde hace años. En ese caso, tampoco trascendió el nombre del reemplazante.



Casa de San Juan

Ana María López renunció a su puesto como titular de la Casa de San Juan en Buenos Aires, por lo que también deben definir a un reemplazante. Para ese lugar sonaba Francisco Guevara, quien finalmente desembarcó en la Secretaría de Ambiente.

Cambio en Seguridad por el ingreso a la Justicia

El director del Penal de Chimbas, Javier Figuerola, fue designado ayer juez penal en el sistema acusatorio, por lo que el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, debe definir un reemplazante. No fue el único nombramiento, ya que la Cámara de Diputados eligió ocho nuevos magistrados. Entre ellos está el abogado penalista Fernando "Peluco" Echagaray, quien asumirá como juez de Cámara para el Tribunal de Impugnaciones. Además, Hugo Trigo, quien fuera delegado local del Ministerio de Trabajo de la Nación, irá a la Defensoría Oficial, junto al expresidente del Foro de Abogados y actual asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Mergó, y la abogada María Laura Altamira. Por otro lado, los legisladores eligieron a Gonzalo Caballero como juez de primera instancia en el fuero Laboral.

Por último, Martín Enrique Peñafort fue designado para el cargo de juez de Paz de Jáchal y Graciela Amalia Rodríguez en el de 25 de Mayo.

Además de Figuerola, el cuerpo legislativo también eligió como juez penal para integrar el Colegio de Jueces a Eugenio Maximilano Barbera. El Consejo de la Magistratura, que preside el cortista Juan José Victoria, prepara un nuevo concurso, que se lanzará en febrero con un número similar de vacantes.