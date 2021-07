A una semana de haber sido presentada oficialmente como candidata a diputada nacional en segundo término por el Frente de Todos en San Juan, la actual ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, ofreció una entrevista en la que se refirió a la campaña de cara a las PASO y a su tarea. En ese contexto aseguró: "Voy a trabajar en la gestión del Ministerio en la campaña y hasta el 10 de diciembre".

"Siempre tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con protocolos por la pandemia y verdaderamente siempre priorizamos el cuidado de la salud, ese es también el mandato para la campaña. Si bien se trabajará mucho a través de los medios de comunicación y las redes sociales, trataremos de mantener el contacto con la gente. Ya no será con esas caminatas multitudinarias, pero sí vamos a salir. Ayer fue la primera caminata oficial y éramos Walberto -Allende candidato en primer término- yo, el Presidente de la Junta y un par de compañeros más, pero creo que terminó siendo sumamente enriquecedor. Desde la caminatas uno tiene la posibilidad de escuchar lo que la gente tiene que decir, bueno y malo", expresó sobre la campaña previa a septiembre Aubone en el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento.

En cuanto a su vínculo durante la contienda con la oposición indicó que "siempre, todos los gobiernos, podemos mejorar. En muchas ocasiones Gobernador ha dicho que siempre se puede hacer algo mejor. Pero no es nacionalizar o provincializar la elección. Tenemos que tener claro que tenemos por delante una elección que se denomina nacional, se elige a los representantes de San Juan y tenemos que saber qué les interesa a los sanjuaninos, para defender esos intereses en el Congreso Nacional. El Gobernador necesita de sus diputados para poder seguir defiendo las gestiones de la provincia en la Nación".

Y agregó: "Los diputados nacionales han tenido un rol muy importante en los beneficios que San Juan ha tenido en estos tiempos. Los beneficios logrados son los logrados entre todos. No me van a encontrar enfrentándome a nadie desde el lugar negativo porque creo que no sirve, pero siempre me van a ver tratando de seguir creciendo".

Por otro lado, Aubone se refirió a la campaña de vacunación. "Hoy, ya con casi 50 millones de vacunas llegadas a la Argentina las discusiones sobre eso no tienen sentido. Las vacunas llegan, las vacunas se colocan, el plan de vacunación en San Juan avanza a paso firme, sin demoras. Discutir cuáles vacunas han llegado o no, no es importante. Lo que nos debe interesar es que las vacunas estén, porque todas han dado muestras de su eficacia, y que las personas se vacunen porque es la única luz de esperanza que tenemos para empezar a transitar una etapa pospandemia".

La actual Ministra de Gobierno se refirió también a una posible nueva reelección del gobernador Uñac. En este sentido, afirmó: "Yo creo que el Gobernador puede ir por un tercer mandato, esta es una decisión personal de él. Pero nos encantaría. Tiene condiciones de líder que es importante encontrar, para que te formen, te guién, para que no haga diferencia entre mujeres y varones. Él siempre piensa San Juan en grande, en cómo mejorar la calidad de vida del los sanjuaninos y en que deben participar hombres y mujeres capaces de coordinar acciones para que San Juan crezca".

Para finalizar aseguró que mantendrá su cargo actual durante la campaña y aseguró que no sabe aún quién la reemplazara en caso de ser electa. "Hay personas que creo que están en condiciones, pero hasta el 10 de diciembre falta mucho. Voy a trabajar en la gestión del Ministerio durante la campaña, como lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre".