Esta mañana, el gobierno de la provincia, ante el pedido de los gremios estatales, decidió adelantar el pago de una parte del aumento acordado para el mes de agosto a julio, fijando un 4,2% respecto a los salarios del mes de febrero. Además, en agostó se abonará otro 2,8%, mientras que la suba del 5% establecida para noviembre se adelantará a octubre. La noticia fue confirmada por la secretaria de Hacienda, Marisa López.

El miércoles ambos sectores habían mantenido la primera reunión, de la que participaron Gattoni, el ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, y los titulares de los tres gremios docentes.

El titular de la cartera de Hacienda explicó ese día que la provincia está saliendo a afrontar con recursos propios fondos que no están llegando desde Nación. Algunos de esos aportes son los destinados a vacunas y diálisis. Así, Gattoni disparó contra la administración macrista al manifestar que "además de no cumplir con la deuda de rutas, no están transfiriendo aportes de programas clave".

Unos 554 millones de pesos por mes son los que el Ejecutivo destina para pagar el sueldos de los docentes.