Según se desprende de la página oficial del Senado de la Nación, el legislador sanjuanino tiene entre sus colaboradores a varios familiares directos y otros de distinto parentesco, o familiares de colaboradores suyos. Si bien el decreto de Macri no alcanza a otros poderes del Estado, el Presidente viene diciendo que es una conducta a imitar. Y ya los titulares tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, que pertenecen a Cambiemos al igual que el legislador sanjuanino, se han expresado a favor de la medida y han anunciado que estudian imitarla, aunque sin resultados a la vista aún.

En la página oficial del Senado figuran María Sandra Casas (hermana de la exesposa de Basualdo); María Eugenia Basualdo (hija); Andrés Lecich (cuñado); Alberto Casas Riquelme (sobrino); María Lecich Basualdo (sobrina); Rodolfo Mo (yerno); Federico Andrés Genoud (yerno); María del Valle Basualdo (hija) y Fernando Javier Casas (sobrino).

A modo de curiosidad, porque no tienen ningún parentesco con el senador, en el mismo sitio figuran el exsocio político de Basualdo, Mauricio Ibarra, como el actual intendente de Rivadavia, Fabián Martín, ambos contratados para cumplir funciones junto al senador en el año 2014, aunque no se sabe si aún continúan o no en esa función. También está la actual diputada Susana Laciar, pero de licencia y sin goce de haberes, según la misma fuente. También figura un contrato de designación en 2016 de Eliana Albornoz, actual pareja del intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, aunque no figura entre los actuales empleados. La mayoría de los familiares de Basualdo cobran según la categoría A-1, la más alta de ese poder del estado.