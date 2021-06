Como Tadeo Berenguer cosechó el 32,41 por ciento de los votos y Jorge Cocinero el 26,08 por ciento, ambos sacaron el pasaje para el balotaje del 1 de julio en la competencia por el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Tal cual se preveía, ya comenzó el diálogo con los sectores de Roberto Gómez y Rosa Garbarino, los candidatos que quedaron afuera y que, juntos, sumaron cerca de 40 puntos, un caudal que definirá el comicio. "Vamos a conversar con todos", fue la frase que repitieron Berenguer y Cocinero. El primero arranca la carrera de cara a la segunda vuelta con el apoyo de dos decanos, Mario Fernández en la Facultad de Ingeniería y Rodolfo Bloch en Exactas, más el respaldo de una fuerte agrupación estudiantil. El segundo tiene entre sus filas al postulante al Decanato de Arquitectura, Alejandro Álvarez, y a quien va por la Dirección de la Escuela de Ciencias de la Salud, Carina Pérez.

Al ser consultado, Gómez, quien dejará la conducción de Arquitectura tras dos mandatos, dijo que aún no está definido a quién apoyará su grupo en el balotaje. Ahora, los armadores universitarios medirán si el aún decano conserva fuerza en las decisiones y los que fueron sus candidatos a decano (como Guillermo Velazco en Arquitectura y Ángel Pinto en Salud) siguen lineamientos o hacen sus propios juegos. Por su parte, Garbarino, quien también cederá el mando de Filosofía tras nueve años de gestión, no contestó los llamados de este medio. Su sucesora en la unidad académica, Myriam Arrabal, que integra el mismo espacio, reconoció que entre los seguidores están los que apoyarán a Berenguer y a Cocinero, por lo que dijo que, casi con seguridad, darán libertad de acción. En Filosofía, además, la lista del titular de Ingeniería salió en segundo lugar debido a que la candidata a vicerrectora, Analía Ponce, proviene de esa unidad, indicaron las fuentes. Y el resto de los aspirantes a decano que no están identificados con los que van por el Rectorado mantuvo la cautela a la hora de las definiciones, las que se tomarán en la víspera de la contienda final (Ver aparte).

El resultado del jueves, con números oficiales recién en la madrugada de ayer, reveló que Berenguer, decano de Ingeniería, triunfó en esa unidad académica, en Exactas y en Sociales. Además, el espacio estudiantil, liderado por Creando y otras agrupaciones, ganó en el estamento alumnos, indicaron desde su armado. Por su parte, Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, hizo pie en los docentes y no docentes que votaron en el Rectorado y tuvo un buen rendimiento en los números de los profesores que sufragaron en la Escuela Industrial y en las facultades de Arquitectura y Exactas, además de contar con buenas cifras de alumnos en Filosofía y Ciencias de la Salud, según señalaron desde su sector.

Por el sistema de ponderación del sufragio en la UNSJ, la mira de los operadores universitarios estará puesta, principalmente, en dos estamentos. El voto docente equivale al 50 por ciento y el del alumno, el 25 por ciento, lo que produce cierto equilibrio de fuerzas, debido a que los estudiantes son mucho más que los profesores.

Una agrupación estudiantil de peso es Ideas, liderada por Juan Pablo Santiago Gioja, que apoyó a Gómez, pero que quedó relegada al segundo lugar, según reconoció el propio candidato a rector. Según fuentes universitarias, Ideas no tiene "afinidad ideológica" con Cocinero y mantiene la disputa con Creando, que jugó con Berenguer, por lo que es un enigma a dónde irá el caudal. Por otro lado, Adicus, el principal gremio docente, la cúpula, en manos de Jaime Barcelona, jugó con Garbarino, por lo que se verá su alineamiento en segunda vuelta. En cuanto a Apunsj, el sindicato no docente, las fuentes señalan que el apoyo, por lo bajo, estuvo entre la decana de Filosofía y Gómez. Así, también se constatará su reposicionamiento.