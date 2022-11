Visita. En su último paso por San Juan, Bullrich criticó el nuevo sistema electoral y, tras el acto oficial, saludó a los militantes.

En el trabajo de instalación de su candidatura presidencial, Patricia Bullrich, líder del Pro, ha estado recorriendo las provincias para empaparse de los territorios. De cara a las elecciones en San Juan, destacó que hay "mucha confianza en Marcelo Orrego, pero hay que ver la mejor estrategia" con el nuevo sistema electoral, el cual es idéntico a Lemas. Ante la consulta de este medio si el partido a nivel local debe presentar candidato a Gobernador dentro de la alianza opositora, ahí eludió una definición. "Hay que pensar muy bien cuál es la estrategia", respondió, además de remarcar que "es muy importante entender que las decisiones se toman en el lugar".

Bullrich tuvo una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, en la que aseguró que no relegará de su aspiración presidencial ante la posibilidad de acuerdos ni ante una eventual postulación del expresidente Mauricio Macri. Frente a esos escenarios, remarcó que, "cuando doy mi palabra, la cumplo. Voy a ser candidata y ya me comprometí con la sociedad". La exministra de Seguridad evitó confrontar con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna Pro y de Juntos por el Cambio (JxC), lanzó dardos al Frente de Todos (FdT) y envió señales de un trabajo conjunto al radicalismo.

Con el horizonte en la cita electoral sanjuanina, que perfila para abril o mayo del año que viene, el ex titular del Pro local y exdiputado Eduardo Cáceres había manifestado en Radio Sarmiento que el partido tiene que poner un candidato a Gobernador, dado que "tenemos muchísimo para sumarle" a Orrego. No obstante, Bullrich prefirió no adelantar definiciones en ese sentido.

Frente a la falta de postura sobre una candidatura a Gobernador del Pro, se le consultó si a Orrego lo consideran como propio. "Él tiene su partido y hay que respetarlo, el cual tiene muchos años de existencia, pero lo tomamos como una persona que ha trabajado y ha construido en conjunto con nosotros. Cada vez que voy a San Juan estoy a su lado. No quiero decir que es como propio porque no quiero que aparezca como que nos lo adueñamos. Es un dirigente que comparte plenamente nuestro proyecto".

Si hubiese tres postulantes a la Gobernación dentro de JxC, ¿apoyaría a los tres por igual? fue la consulta a la exministra macrista. "No lo sé todavía, no está la estrategia. No se apresure, deme tiempo", respondió entre risas. La insistencia obedeció al peso específico de la líder del Pro, a lo que reconoció que "tengo mi peso, pero tengo que saber cómo vamos a resolver los temas".

En cuanto a la posibilidad de la eliminación de las PASO nacionales por parte del FdT, Bullrich manifestó que "no sé qué es lo que van a hacer. Todos los días te dicen una cosa distinta, se pelean", además de tirar palos al remarcar que "no sé qué poder tiene el presidente de ellos. No sé si (Sergio) Massa (ministro de Economía) estará presionando a Alberto Fernández a que si no baja las PASO él se va. No están haciendo las cosas que tienen que hacer porque nos quieren dejar el problema a nosotros". Si no hubiese primarias, la titular del Pro subrayó que "las internas abiertas es la regla, eso ya lo escribió nuestra coalición".

Un tema que se viene debatiendo a nivel nacional tiene que ver con las llamadas "candidaturas cruzadas" entre el Pro y la UCR, es decir, que la fórmula presidencial sea compartida entre referentes de ambos partidos. Bullrich destacó que "estoy a favor de candidaturas cruzadas, de un gabinete y un Gobierno en el que participen todos. Estoy a favor de una coalición de Gobierno y no una coalición electoral, como fue la vez pasada", en referencia a la gestión 2015-2019 de Macri.

En sus recorridas por las provincias, Bullrich se ha mostrado con el senador mendocino de la UCR, Alfredo Cornejo, el cual suena como candidato a vicepresidente. "Tenemos una relación excelente, coincidimos en los temas de fondo, pero cada uno tiene que decidir el lugar donde estar. Él tiene en claro que el cambio tiene que ser profundo, que comparte que no podemos ser tibios".

¿Rodríguez Larreta expresa esa tibieza? "No quiero hablar de Larreta, es la sociedad la que tiene que evaluar. Yo estoy trabajando los atributos que creo que el país necesita. Si él cree que los atributos son otros, porque él los ha definido, es una idea del 70 por ciento de la clase política, que lo explique él, no yo. Eso sería no tener unas PASO claras", indicó Bullrich.

Hay que empujar para ganar San Juan. Luego, trataré de que apoyen mi candidatura”. Patricia Bullrich - Titular del Pro

POSTURAS

Con Rodríguez Larreta

El presidente del Pro sanjuanino, Enzo Cornejo, había dicho que "hoy es el momento de Horacio (Rodríguez Larreta)" para la Presidencia, "por la simple cuestión de que puede mostrar gestión". Desde Actuar, Gustavo Usín, había sido el primero en mostrarse a favor de respaldar la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, al remarcar su administración en la Ciudad de Buenos. Si bien Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo y líder de JxC, ha evitado pronunciarse sobre alguno de los aspirantes, aunque fuentes partidarias lo ubican más cercano a Rodríguez Larreta.

Con Bullrich

Una figura alineada con la presidenta del Pro es la exconcejala de la Capital del Pro, María Eugenia Raverta, quien, si bien en los papeles forma parte de la conducción, está alejada de Enzo Cornejo. En la estructura orgánica del partido, otra mujer que está bajo el ala de Bullrich es la edil de Rawson, María Verónica Benedetto, referente del Pro Mujeres.

Por otro lado, es un hecho la incorporación del Gen, que conduce Marcelo Arancibia, en JxC y ha trascendido que la fuerza política puede pegarse a la figura presidencial de Bullrich para ganar peso y ser más competitivo.

