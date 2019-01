Postura. Colombo dijo que "frente a todo lo que se pueda decir, será el vecino de la Capital el que finalmente elegirá si quiere la continuidad o el cambio".

Con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, como nuevo jugador en la elección de Capital, un distrito clave en el mapa electoral de la provincia, la discusión política levantó temperatura. El seguro candidato a intendente del principal armado opositor, Rodolfo Colombo, aseguró ayer que el funcionario ha salido a "embarrar la cancha". La definición la brindó luego de que, en declaraciones a este diario, el alfil uñaquista expresara que no sabía "cuál es el proyecto" del actuarista y que luego de que fuera ministro de Gobierno en la gestión de la Alianza no saliera "airoso".



Sin ponerse todavía la camiseta de candidato a intendente, "hasta tanto se haga el anuncio oficial de las listas", el actual titular de la delegación de Anses San Juan afirmó que "lamento que Baistrocchi ya esté en campaña. Y me llama la atención que en privado siempre me haya felicitado por mi gestión en Gobierno en una época tan difícil y que ahora salga a decir estas cosas".



El gobernador Sergio Uñac había decidido abrir el viernes la interna en Capital, en la que Baistrocchi, hombre del riñón del mandatario, le dará pelea al intendente Franco Aranda. Se trató de una fuerte apuesta del oficialismo, con la que buscan activar la militancia entre ambos sectores y concentrar la atención del electorado frente a dos figuras de peso. Posicionado como precandidato, el titular de la cartera política también hizo hincapié en que Colombo "se ha puesto a consideración de la ciudadanía varias veces y no lo han elegido". La mención fue a las tres veces que el actuarista compitió por el cargo y fue derrotado.



El dirigente del armado Con Vos, ex Cambiemos, sostuvo que "yo puedo hablar por la gestión de mis concejales, como fue, por ejemplo, el amparo que logró frenar la erradicación de los árboles de la Tucumán". Y hasta le ofreció al ministro que "si tiene alguna duda en algún tema de la Capital, que consulte a nuestros concejales o a los equipos técnicos".



Colombo evitó pronunciarse sobre la precandidatura del actual ministro de Gobierno. "No me meto en las decisiones de otros partidos. Soy respetuoso de las estrategias, pero sí creo que será el vecino de la Capital el que finalmente elegirá a su intendente", resaltó.



"Baistrocchi es un hombre de bien. Que haga un proyecto y que los vecinos decidan".

RODOLFO COLOMBO - Dirigente de Con Vos