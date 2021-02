Al perder puntos en el esquema de coparticipación municipal, en Capital vienen relojeando los recursos recibidos en 2018 comparados con los del último ejercicio, actualizados por inflación, para ver si deben recibir una compensación por el desfasaje. Esa situación se produjo por segundo año consecutivo y la comuna recibió el aporte millonario por parte del Ejecutivo local, el cual está previsto en la ley de distribución. De esa manera, la Ciudad de San Juan debe percibir una ayuda de 122 millones de pesos por todo 2020, monto que desde el Ministerio de Hacienda viene cancelando por partes. Según dijo el intendente Emilio Baistrocchi, los recursos van a rentas generales y se distribuirán para gastos operativos y para incrementar el presupuesto en obras del municipio, un eje al que le viene dando impulso en su gestión.

La compensación responde a una promesa que dio el gobernador Sergio Uñac al fomentar el nuevo mecanismo de reparto para los municipios. El mandatario había indicado que ninguna comuna iba a recibir menos recursos que lo percibido en el último periodo de distribución con el anterior sistema (2018), actualizado por el índice de precios que publica el Indec. Ese compromiso quedó plasmado en la ley que fue implementada hace dos años. Bajo ese esquema, Capital fue el único distrito que ha recibido menos, de acuerdo a ese parámetro, por lo que viene siendo compensado. Eso ocurrió en el ejercicio 2019, cuando embolsó 115 millones de pesos al final de ese año. En cuanto a 2020, la comuna ha percibido parte de los 122 millones de pesos que calculó Hacienda. Según la norma, la compensación no será permanente, ya que, para el primer año, se giró el 100 por ciento de la diferencia, mientras que en este segundo período fue del 75 por ciento. Si el desfasaje se mantiene durante 2021, el Ministerio de Hacienda compensará a Capital con el 50 por ciento de la diferencia, mientras que en el cuarto año de aplicación, será con el 25 por ciento. Ya para el quinto periodo, no habrá más reajuste. Por otro lado, el monto a compensar tiene un límite que está fijado por la recaudación provincial. Esto es, que si la provincia no cuenta con los recursos suficientes, no queda en deuda, ya que distribuye lo que tiene disponible.

La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que la cartera contable comenzó a liquidar la diferencia detectada a Capital, luego de que la comuna presentara un expediente solicitando la compensación. Por su parte, desde el municipio, el secretario de Hacienda, Sebastián Pacheco, indicó que ha habido un envío de 50 millones de pesos. En la cartera económica irán liquidando el resto en el transcurso de estas semanas.

A su vez, Baistrocchi apuntó que, como ocurrió con los años anteriores, los fondos recibidos irán a las cuentas generales del municipio, esto es, al pago de servicios y gastos operativos. El jefe comunal también indicó que una partida se incorporará a los recursos que Capital ya tiene previsto para obras, por lo que se verá reflejado en infraestructura.

La ley de coparticipación municipal significó un cambio clave a favor de los distritos, ya que no están atados a una distribución antojadiza del gobierno de turno, sino a reglas fijadas por una ley. Incluso, gracias a dicha norma, las comunas recibieron en enero un 41,3% más que el año pasado (ver recuadro).

Ley

La gestión uñaquista impulsó la ley de coparticipación municipal. La norma fue aprobada en 2018 y se implementó en el ejercicio siguiente. El mecanismo establece pautas claras para la distribución de recursos para las comunas.

Monto

122 Son los millones de pesos que el Ejecutivo, a través de Hacienda, deber compensar a Capital por los recursos recibidos en 2020 por coparticipación.

Reparto de fondos en enero



Los municipios comenzaron el año con cierto alivio en sus cuentas, si se tiene en cuenta la comparación de lo que embolsaron en enero de 2020 en concepto de coparticipación. De acuerdo a los números del Ministerio de Hacienda, la provincia le distribuyó a las 19 comunas un total de 906.114.385 pesos, un 41,3 por ciento más que el mismo mes del año pasado, cuando percibieron 640.986.346 pesos. La cifra está por arriba de la inflación interanual, la que, en diciembre, llegó al 36,1 por ciento, debido a que el dato de enero se espera que se conozcan en los próximos días.

El incremento es alentador para los distritos y está en sintonía con la suba que tuvo el Estado provincial en sus ingresos por coparticipación nacional y recaudación local, dado que fue del 48 por ciento. No obstante el aumento, la ministra de Hacienda, Marisa López, se había mostrado muy cauta, ya que no prefería asegurar que tal parámetro se fuera a replicar en el resto de los meses. El Ejecutivo planificó para este año un reparto total de 10.653.645.292 pesos, un 17,5 por ciento más respecto del monto que previó destinar durante 2020, que fue de 9.066 millones de pesos. Sin embargo, debido a la crisis económica generada por la pandemia, el Gobierno distribuyo el año pasado 8.230.596.354 pesos, un 9,2 por ciento de lo previsto.