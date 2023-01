Si bien era casi una obviedad, la intendenta de Caucete, la peronista Romina Rosas, confirmó que irá por la reelección el 14 de mayo. Competirá con el Frente de Todos (FdT) dentro de la línea del gobernador Sergio Uñac, en la que otros dos dirigentes aseguraron que serán candidatos. Uno de ellos es Juan Elizondo, exjefe comunal de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, y la otra es Sonia Carina Recabarren, actual directora de la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón. Pese a que están en el mismo espacio, esta última ya marcó fuertes diferencias internas con Rosas. "Nunca nos sentó en la mesa de diálogo del departamento y a varias compañeras más nos sacaron de la Junta Departamental", destacó Recabarren, quien en la gestión municipal agregó que "está faltando el diálogo y la escucha" con los vecinos.

Se trata del primer cortocircuito entre contendientes del mismo espacio y se remonta a la elección 2019, cuando regían las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esa instancia, en el frente oficialista se enfrentaron Rosas, Recabarren y el exintendente Emilio Mendoza. La primera se quedó con la interna y, en la general, venció al entonces jefe comunal Julián Gil, quien jugó en la alianza que conducía Marcelo Orrego. Recabarren dijo que "acompañó" a Rosas en la pelea decisiva por la Intendencia, pero que, luego, "no nos respondió a todos los preacuerdos electorales a los que me sumé para que ganara la compañera". Por su parte, Elizondo manifestó que "no voy a contestar agravios ni de la oposición ni de mi propio espacio. Voy a discutir proyectos".

En el escenario del FdT, fuentes departamentales indicaron que también está en carrera Natalia Alcaraz, aunque en la línea giojista. Por otro lado, resta saber si Carina Solar, exsecretaria de Acción Social y esposa del exintendente Gil, se unirá con el partido municipal Unidos Triunfaremos a la coalición oficialista, ya que también tuvo conversaciones para sumarse a Juntos por el Cambio (JxC), de acuerdo a lo que le había manifestado a este medio. A su vez, la alianza opositora también tiene sus fichas (Ver aparte).

El nuevo esquema de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, permite que los votos de los candidatos del mismo frente, ya sea para la Gobernación o una Intendencia, se acumulen y vayan a parar al que salió primero, cuyo caudal sirve para medirse ante el rival de otra alianza, que puede utilizar el mismo mecanismo de tributación.

A nivel Gobernación, Uñac adelantó que va por un nuevo período y en el giojismo apuntan a su líder, José Luis Gioja, quien aún no ha tomado definiciones. Si finalmente compiten, cada uno tiene que tener candidatos para intendentes en al menos 10 departamentos. En Caucete en particular, en la línea de Uñac ya están Rosas, Elizondo y Recabarren y hay observadores que ven el riesgo de una división de votos, que puede aprovechar, por ejemplo, Solar e imponerse si es que se suma al frente. En cambio, otras fuentes indican que no tendría el peso suficiente para quedarse con la disputa. Tantos Rosas como Elizondo y Recabarren resaltaron que no tienen inconvenientes en competir internamente con Solar si es que el Gobernador decide su incorporación al frente. Los votos que saque ese espacio se medirán con los de la línea giojista. El que venza se quedará con todos los sufragios, los que competirán con las otras alianzas.

Posturas

Ante la consulta de que existe la posibilidad de que Carina Solar integre el FdT, la intendenta Romina Rosas destacó que, "en el lugar en el que estemos ubicados, somos proyectos marcadamente distintos. De nuestro lado, valorando y bien administrando los fondos públicos, que piensa en el futuro, en contrario al modelo del departamento llevado adelante en la gestión anterior, en el cual ella era funcionaria".

Por su parte, Sonia Recabarren resaltó que "voy a ser candidata a intendenta. Es una decisión tomada", quien remarcó que "la intención es ganar, no sumar votos". La directora de la Residencia Eva Perón destacó que "represento a todas esas personas que no fueron consideradas ni llamadas a sumarse (al gobierno de Rosas). Respondemos al proyecto de Sergio Uñac". En su postura contraria a la intendenta, indicó que "hay diferencias y distintas formas de pensar de como hubiera encarado algunas cosas del departamento. Lo primero es no haber separado a nadie y llamar a todos los sectores".

A su vez, Juan Elizondo señaló que "salgo a jugar para ganar" y que "hay mucha gente que me ha pedido que participe y me ha dado su apoyo. Sé todo lo que he hecho por Caucete, que es mucho, dado que he realizado obras en todos los barrios, y tengo proyectos para que mejore y siga creciendo".

JxC

Desde el año pasado viene trabajando en una eventual candidatura el médico José Bernal. Por otro lado, Iván Kadi, del Pro, suena para volver a candidatearse. Carina Solar, del partido municipal Unidos Triunfaremos, reconoció que tuvo conversaciones con sus exaliados de JxC.



Bloquismo

Fuentes del partido de la estrella señalaron que el que tiene ganas de candidatearse es Emanuel López, delegado departamental, pero un sector del Comité está evaluando la posibilidad de seguir acompañando a la actual intendenta Romina Rosas de cara la elección.