Encabezó la lista de diputados nacionales en 2017 y en el Congreso le responde al gobernador Sergio Uñac. Se trata del nuevejulino Walberto Allende, quien pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, analizó el resultado de los últimos comicios y lanzó definiciones sobre la futura conformación de la Cámara baja y sus diferencias con el núcleo duro K.

- ¿Le sorprendieron los resultados que se dieron este último 27?

- Un poquito, como a todos. Había expectativas de que podía haber una diferencia, esperábamos unos números más, pero también veíamos que en los últimos días la adhesión a Cambiemos era importante, por las movilizaciones que se hacían tanto en Buenos Aires como en el interior. Y por ahí, algunas actitudes y frases de personas cercanas al Frente de Todos no ayudaron al trabajo que venía haciendo tanto Fernández como la expresidenta.

- ¿Cómo quiénes?

- Lo de Grabois fue muy fuerte. Esto de si tienen más de cinco mil hectáreas hay que confiscar, es una locura en el momento actual del mundo. Después, esto de cuestionar al periodismo y, aparte, de manifestar con anticipación que se estaba trabajando en un proyecto para liberar a presos políticos y demás fueron cuestiones que no ayudaron. Eso llevó a que muchos que habían apoyado a la fórmula en las PASO terminaran votando a Macri.

- ¿Ve un problema para la futura gestión de Alberto Fernández congeniar estas diferentes voces que tiene en el Frente de Todos? Mencionó a Grabois y le sumo a Zaffaroni y otros referentes...

- Son personas que no le hicieron bien en su momento al gobierno de Cristina y menos ahora. Estamos viendo nuevamente figuras como Boudou, que nos trajo muchos más problemas que beneficios en la gobernabilidad. Entonces, ciertos personajes del kirchnerismo tiran para atrás, porque no ha sido fácil que se acepte la fórmula y ha habido que trabajar mucho. No ha sido fácil poder reunir a distintas vertientes. Un ejemplo es Massa, que estuvo afuera hasta los últimos días.

- A eso se suma que un 41 por ciento votó a Macri...

- No es un cheque en blanco lo que nos han dado. No sé si es una de las últimas chances en que la ciudadanía ha confiado en el PJ. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con la figura del presidente, sino con la imagen que demos de la Argentina hacia el mundo. Se viene una época de mucho consenso para poder sacar a la Argentina de la situación en la que estamos.

"Alberto Fernández tiene un conocimiento profundo de la Argentina, región por región".

- ¿Van a haber bloques distintos en un interbloque o un solo bloque?

- No se ha conversado todavía eso. En la campaña, antes de que Fernández viniera a San Juan, los diputados nos reunimos con él y le manifestamos cómo veníamos trabajando en el bloque en el que estamos. En ningún momento nos dijo que había que unificar, para nada. Vamos a ver ahora, el martes tenemos reunión del interbloque nuestro, Argentina Federal, y habrá que ver cómo continúa o no. Y, por supuesto, en esto también vamos a conocer la opinión del Gobernador, como corresponde.

- ¿Piensa que tienen que seguir en ese bloque con otro nombre?

- En este bloque, que éramos alrededor de 36, actuamos y trabajamos, tuvimos la posibilidad de exponer y participar también. La verdad que nos sentíamos cómodos, teníamos participación, teníamos libertad, hasta para decidir también. Hay que ver porque este bloque también lo integran partidos provinciales que han trabajado en la campaña apoyando a la dupla Fernández - Fernández. Más allá de los bloques en los que estemos, tenemos claro esto de tener que consensuar y apoyar.

- Insisto, ¿es partidario de varios bloques que conformen un interbloque o uno solo?

-Habrá que ver, la realidad política ahora es totalmente distinta. Creo que la semana que viene hay reunión de gobernadores también. La información que hay es que habrían definido que este interbloque del Frente Todos va a estar presidido por Agustín Rossi. En el transcurso de la semana que viene va a quedar más claro cuál va a ser la actitud de los distintos diputados que venimos del peronismo, donde va a ser la ubicación de cada uno.

- ¿Le parece bien que lo presida Rossi?

- A nosotros no nos han invitado, a lo mejor la reunión la han hecho exclusivamente los del Frente para la Victoria y lo han elegido. Nosotros no hemos participado, nunca nos llamaron, nada.

- ¿Le molesta eso?

- No, lo doy como información. Si se han reunido y lo han elegido los diputados del Frente para la Victoria, es responsabilidad de ellos. A nosotros no nos han consultado. Ni por lo menos para conocer la opinión.

- ¿Le llama la atención?

- Podrían haber convocado a todos los de extracción peronista. Los que hemos trabajado juntos en la campaña. He estado conversando con otros diputados del bloque y no se los había llamado. He hablado con los de Salta, La Rioja, Tucumán, Chaco, Entre Ríos y La Pampa.

- ¿Teme un manejo autoritario?

- No. Es que no da tampoco para eso, esa parte pasó. No van a haber imposiciones porque no dan los números para eso.

- ¿Massa tiene que ser el presidente de la Cámara?

- Si han acordado eso, es una persona con mucha experiencia y conocimiento. Vamos a ver si la semana que viene podemos tener una reunión con él, nos vamos a reunir con Caselles.

- ¿Los legisladores sanjuaninos van a estar juntos en el Frente de Todos?

- Ojalá. Sería bueno, a pesar que al flaco (José Luis Gioja) lo tengo al lado y a Daniela (Castro) también. Y que lo podamos sumar a Orrego.

- ¿Cómo sumar a Orrego?

- (Risas) Orrego se considera peronista, es de familia peronista. Quien te dice, no digo ahora, que con el paso del tiempo pueda volver a sus raíces. Tengo una relación de amistad y afecto con el padre, lo respeto mucho a Marcelo. Siempre lo sé embromar: "sos peronista, tenés que venir con nosotros, ¿qué estás haciendo ahí? En broma, pero ¿quién dice?

- ¿Lo va a tentar para que ingrese a las filas del PJ?

- Es muy difícil, habrá que darle tiempo. Es un dirigente de mucho valor.

-¿Pero lo ve trabajando con ustedes?

- Nunca hay que descartar nada en política, pero veo a Orrego apoyando al Gobierno de San Juan, a la provincia.

- El Gobierno nacional será oposición, ¿a quién ve en mejor posición?

- El que mejor ha quedado posicionado es Rodríguez Larreta, es el que puede aspirar a pelear la presidencia dentro de cuatro años. Hay que ver cómo se reacomoda esto.

El radicalismo está pidiendo un lugar que, si bien tiene menos números de diputados, tiene gobernadores provinciales.

- Es presidente de la Junta del PJ en 9 de Julio y ganaron en ambas categorías en las elecciones, ¿cómo se explica que en las provinciales hayan perdido la intendencia?

- Hubo internas, que fue una elección muy buena, en la que el actual intendente salió tercero. Lo que sí no se pudieron unificar ambas listas. Muchos que estuvieron en una lista pasaron a trabajar con el intendente actual y eso llevó a que se perdiera.

- ¿Son traidores? De acuerdo a la lógica peronista.

- No cumplieron lo que marca que si vos competís y no te va bien, tenés que ayudar al que salió primero, porque para eso están las internas. Como sí ocurrió en otros departamentos que también tuvieron internas.

- Ese sector es el de Oscar Matamora...

- No hago mención exclusiva de un sector si no de otros que no iban en las listas como candidatos y no trabajaron para aprovechar esa oportunidad y recuperar el departamento.

- ¿Eso le ha generado algún tipo de crítica desde el Gobierno provincial como presidente de la Junta?

- Siempre, cuando se pierde, la cabeza es el responsable. Lo que sí es bueno es que la política siempre te da revancha. Así que aspiramos a que haya una nueva conducción en 9 de Julio. Vamos a colaborar, pero tendrán que trabajar para unificar y sumar, pensando en que 9 de Julio debe estar incluido otra vez en el mismo proyecto provincial.

- ¿Tiene aspiraciones en algún momento de volver a conducir 9 de Julio?

- No. Hay una etapa cumplida. Son buenas las renovaciones, las alternancias, en todos los órdenes. Hay que abrir paso para que pueda haber una nueva conducción del peronismo, otros aires y que puedan unificar.

- ¿Cuando habla de una nueva conducción lo dice también en la Junta del PJ?

- Sí, no voy a presentarme para ir nuevamente como presidente de Junta.