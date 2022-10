Su nombre venía sonando, pero de manera más relegada. Con el nuevo sistema electoral, idéntico a Lemas, la posibilidad se instaló con más fuerza. De esa manera, la diputada de Producción y Trabajo, Nancy Picón, indicó en los micrófonos de Radio Sarmiento que, "seguramente, se van a abrir varias candidaturas" dentro del partido para retener la conducción del departamento y que se está "preparando" y que le "gustaría" competir para suceder a Fabián Martín en la municipalidad de Rivadavia. Además, fue más allá al indicar que "nadie sale a jugar para arrimar votos", por lo que, "si me toca, voy a salir a ganar. Si no, sería defraudar al electorado, que me vota porque piensa que sería una buena representante". La frase de la dirigente no es menor, ya que es casi un hecho que su par de bancada y legislador por ese departamento, Sergio Miodowsky, se postulará a la jefatura comunal. Así, se vislumbra un "enfrentamiento" entre figuras cercanas del mismo equipo.

La postura de Picón se dio en el programa "A todo o nada" y refleja que, si bien desde JxC no están de acuerdo con el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), se tendrán que adaptar al mecanismo en que los votos de los candidatos a un mismo cargo (intendente y Gobernador, por ejemplo) de una alianza se acumulan y van a parar a aquel que salió primero, quien competirá con ese caudal total frente a los rivales de otras coaliciones.

"JxC va a ganar en Rivadavia y en el 2023 vamos a ser gobierno en la provincia".

La movida de la diputada también refleja que JxC hará todo lo posible para retener uno de los distritos más importantes de la provincia y uno de sus bastiones. El actual intendente, Fabián Martín, transita su segundo mandato y no puede repetir en el cargo. Al ser consultado, había señalado que "entiendo que puede existir la posibilidad de que participe más de una lista de nuestro partido o de otros que integran JxC. Este sistema lo permite y, si no lo hacés, medio que jugás en desventaja". Se trata de una estrategia de la que también hablan en los otros departamentos bajo el mando de Producción y Trabajo: Santa Lucía y 9 de Julio (ver nota vinculada).

Así, habrá recambio de nombre en Rivadavia, lo que aprovechará el Frente de Todos (FdT) para jugar con distintos postulantes para tratar de quedarse con el sillón municipal.

Si bien tiene aspiraciones, Picón también dejó en claro que su eventual postulación saldrá "de una decisión en equipo", el cual está encabezado por Martín, por lo que la última palabra está en manos del actual jefe comunal. De esa forma, resaltó que, "a partir de ahí, veremos cómo sigue todo esto". Además, indicó que "Sergio (Miodowsky) es uno de los candidatos", ya que "ha sido concejal y dos veces diputado", por lo que asoma con más chances de competir.

La legisladora indicó que "desde hace tiempo que vengo trabajando políticamente", incluso, desde que fue titular de Acción Social en el primer gobierno de Martín. No obstante, dijo que ahora "recorro los barrios y escucho a los vecinos y desde ahí armo una plataforma de gobierno", por lo que, "si el intendente me dice que quiere que sea candidata, yo ya tendré mi plataforma y mi equipo armado para ponerla a disposición para que elijan los vecinos de Rivadavia". Además de Miodowsky, la propia diputada indicó que hay varias figuras de JxC que pueden ser candidatos en Rivadavia. En esa línea nombró a Raúl Ibazeta, a la secretaria de Gobierno, Verónica Alfaro, y la coordinadora de Gabinete, María Rita Lascano.

Por otro lado, Picón dijo que JxC no sólo ganará en Rivadavia, sino en la provincia y en la Nación.

En Santa Lucía y 9 de Julio también hablan de abrir candidaturas

El rechazo de Juntos por el Cambio (JxC) al nuevo sistema electoral, igual a Lemas, ha sido público, al punto de judicializarlo. No obstante, en los departamentos en los que son gobierno ya vienen hablando de abrir el juego a distintas candidaturas a intendente para sumar mayor caudal de votos y no pasar sobresaltos o competir fuertemente. En Santa Lucía, es un hecho que Juan José irá por la reelección y, si bien no quiso hablar de postulaciones, el diputado departamental Carlos Platero indicó que "seguramente se va a tener que abrir las postulaciones". De hecho, el legislador indicó que no descarta participar si le ofrecen que se anote, aunque aclaró que "va a depender de lo que decida el presidente de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego, y el intendente Juan José. Donde me pidan que esté, ahí voy a estar. Nunca he solicitado un cargo". El diputado destacó que el actual jefe comunal "es nuestro candidato natural" para la reelección, "es al que vamos a apoyar", además de reconocer que "la clave sería abrir el juego" en 2023.

Orrego irá por la reelección y Nuñez dejará un sucesor o sucesora.

Por el lado de 9 de Julio, Gustavo Nuñez va por su segundo mandato y no puede repetir, por lo que debe dejar a alguien que lo suceda. En el departamento viene sonando su hija, Emeli, como candidata. "No entiendo quién sacó la posibilidad de que ella pueda llegar a ser", respondió el intendente cuando se le consultó. ¿Descarta, entonces, a su hija como postulante? fue la repregunta. "No lo descarto. Si ella quiere... depende de ella. Si quiere jugar, puede hacerlo", contestó el jefe comunal, quien también habló de abrir el juego. "Hay muchísima gente dentro del frente que trabaja hace mucho tiempo y se les va a dar el lugar a todos aquellos que quieran participar y quieran hacer cosas por el departamento", remarcó.