- ¿Por qué inició su recorrida por San Juan?



- Fue una propuesta del Gobernador que acepté gustoso. Para mí es muy lindo empezar la recorrida en el interior del país por San Juan. Tengo un enorme cariño por el Gobernador. Nos marcó el camino para que la gente encuentre esperanza en la unidad del peronismo.



- ¿Le quita votos al peronismo que Miguel Pichetto esté como vice de Macri?



- Con Pichetto afuera, sólo perdimos a un peronista.



- Está claro que no es una baja importante para usted...



- Lo conozco a Miguel hace muchos años, no me gusta hablar de él. Ha tomado una decisión, es su suerte.



- Trascendió de medios nacionales que gobernadores le reclamaron participación en un eventual gobierno suyo...



- Yo, encantado. Son todas personas que están legitimadas por el voto de sus pueblos. El poder nos lo presta la gente, no es nuestro. Lo que tenemos que hacer es administrarlo bien. No se puede pensar más en Argentina concentrada en Buenos Aires. Esa realidad le ha hecho un daño enorme al país.



- ¿La conformación de un gabinete nuevo es también una señal para despegarse del kirchnerismo tradicional?



- Empezamos otra historia. Estoy para dar vuelta una página negra que empezó a escribir Macri y para abrir una de esperanza. Lo voy a hacer con Sergio y todos los gobernadores.



- Muchos señalan que durante el kirchnerismo hubo una página negra también por las causas de corrupción...



- He sido un gran crítico de eso, pero la verdad es que también soy muy crítico de la desunión. Tenemos que dar vuelta la página. Cristina lo ha entendido mucho, su grandeza ha sido más que elocuente. Que yo sea el candidato a presidente es parte de la autocrítica que le reclaman a Cristina.



- ¿Sus críticas hacia los fallos judiciales contra exfuncionarios kirchneristas y la revisión no acentúa el rechazo hacia el kirchnerismo?



- Hace 25 años que enseño derecho en la Universidad de Buenos Aires. Lo único que estoy diciendo es que quiero una Justicia que funcione bien. Hace falta una Justicia en un Estado de derecho y siento que eso se viola muchas veces.



- ¿Y cuáles son las formas de revisión?



- Están los caminos institucionales, está el Consejo de la Magistratura, el lugar en el que los jueces tienen que explicar las cosas.