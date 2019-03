Reunión. El miércoles pasado, en el Ministerio de Educación, se realizó la primera

reunión paritaria del año en la que participaron los gremios UDAP, UDA y

AMET junto a representantes del Gobierno.

Tras la primera reunión paritaria del miércoles pasado, en la que los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento de un incremento salarial del 23 por ciento, hoy a las 18 las partes volverán a verse las caras. El Ejecutivo se comprometió a presentar una oferta superadora, en la que estará incluida la cláusula gatillo. Además del porcentaje de incremento a fijar este año, la negociación girará en torno a si el gobierno propone o no un tope a la cláusula de actualización, medida que los docentes rechazaron con anticipación. Fuera del debate, el inicio de las clases para el próximo viernes está asegurado, indicaron las partes.



El ofrecimiento de un 23 por ciento de aumento surgió de la pauta inflacionaria anual que había establecido la Nación en su presupuesto 2019, pero la respuesta no fue favorable por parte de los gremios. Incluso los referentes de los tres sindicatos habían indicado que la cifra debía rondar entre un 29 y un 30 por ciento, de acuerdo a los análisis de inflación que distintas consultoras nacionales han realizado. Por su parte, Gattoni había reconocido que "la inflación de enero y febrero no hace posible trabajar con una pauta del 23 por ciento", por lo que indicó que "vamos a trabajar en una oferta que esté por encima de eso".



Según indicaron las fuentes, la cláusula será el centro del debate, ya que el titular de la cartera de Hacienda no descartó que la misma tenga un tope, mientras que los gremios no dudaron en manifestar públicamente que no creen que la administración uñaquista aplique esa medida, recordando que la cláusula se aplicó sin techo en las paritarias de 2017 y 2018. Hace dos años, la medida se activó tras conocerse la inflación de diciembre, por lo que se aplicó con el sueldo de enero de 2018, mientras que, por las medidas económicas de la administración macrista, en el ejercicio anterior la cláusula se elevó a un 47,6 por ciento, por lo que el sueldo de los docentes sanjuaninos no perdió frente a la inflación.



Sobre el inicio del ciclo lectivo, que estaba previsto para hoy, el Ejecutivo decidió pasarlo para el viernes por cuestiones técnicas vinculadas al megacorte de agua en zonas céntricas que postergó mesas de exámenes, y los ascensos de docentes. Además, a nivel nacional CTERA, que tiene su base local con UDAP, anunció medidas de fuerza desde hoy hasta el viernes, aunque en la provincia no tendrá repercusión con el inicio de clases, indicaron las fuentes gremiales. Tanto UDA como AMET decidieron no hacer paro.