Tal como se definió en el primer encuentro entre el Ejecutivo y los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET; hoy a las 9 se reanudará la paritaria local. En dicha reunión, que se llevará adelante en el Ministerio de Educación, se espera que la gestión uñaquista formalice la primera oferta salarial para los maestros. Un punto clave de la negociación será la propuesta que realice a nivel nacional el gobierno de Alberto Fernández. Según trascendió en los medios nacionales, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, presentará hoy una oferta con una suba de entre 12 y 15 por ciento del salario inicial docente, que actualmente es de 20.250 pesos. Además, el pago de cuatro sumas fijas no remunerativas de 1.250 pesos cada una, entre marzo y junio, con el compromiso de hacer una revisión para el segundo semestre. Previo al encuentro de hoy, tanto las autoridades locales como gremiales, no descartaron la posibilidad de definir un aumento con una revisión a mitad de año, con el objetivo de que el salario no pierda frente a la inflación.