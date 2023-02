Tal cual lo venían anunciando, se anotaron cuatro alianzas en el Tribunal Electoral Provincial, las que concentran la totalidad de los partidos políticos de orden nacional y provincial. En la grilla están San Juan por Todos (SJxT), que conduce Sergio Uñac; Unidos por San Juan (UxSJ), de Marcelo Orrego; Desarrollo y Libertad, que contiene a sectores libertarios, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), una coalición más que en 2019, cuando fueron tres y compitieron cinco fuerzas políticas en soledad. De cara al comicio de este 14 de mayo, desde los frentes ya han ido esbozando sus estrategias discursivas para captar al electorado.

Movida. UxSJ no hizo actos para presentar el frente, sí cuando Orrego se lanzó.

En SJxT, ex Frente de Todos, Uñac logró cerrar un acuerdo con la línea peronista Lealtad Justicialista, que lidera el diputado nacional José Luis Gioja, luego de las diferencias e internas que han atravesado. Son dos pesos pesados, que han anunciado sus respectivas candidaturas para la Gobernación y que ostentan un cuantioso caudal de votos, lo que, con el nuevo esquema de votación, igual a Lemas, se termina acumulando a favor del que salga primero en el frente. El mandatario provincial también incorporó al Frente Renovador, que dirige Franco Aranda, además de sellar la sociedad con el bloquismo y 24 partidos, entre los que también se encuentran municipales. Uñac ha venido haciendo hincapié en los logros durante sus dos gestiones y ha mencionado que en los 20 años de administraciones encabezadas por justicialistas, en el que incluye a Gioja, la provincia ha tenido una profunda transformación.

Unidad. El Frente de Izquierda repitió el acuerdo entre cuatro sectores.

Por su parte, Juntos por el Cambio también modificó su nombre a UxSJ para sumar otros espacios a la sociedad que componen Producción y Trabajo, el Pro, Actuar, UCR y Dignidad Ciudadana. Así, sumaron a partidos en formación, como el Gen y Coalición Cívica, además de patas liberales como Republicanos Unidos y Evolución Liberal, esta última, identificada con Javier Milei. Hubo tratativas para sumar al sector libertario, pero no prosperaron. A su vez, Orrego viene hablando de la necesidad de cambio, a tono con la línea nacional, el cual no representará un "salto al vacío", además de criticar al uñaquismo y al giojismo.

Ausencias. Desarrollo y Libertad no contó con Martín Turcumán ni Nancy Avelín.

El sector libertario, que cuenta con el aval de Milei, se denominó Desarrollo y Libertad y quedó integrado por ADN, la Cruzada, Partido Libertario y agrupaciones como Partido Demócrata, Ideas de la Libertad y Pro disidente. Según las fuentes, la coalición perdió las dos figuras que contaban con mayor instalación. Martín Turcumán, presidente de ADN, no participará del trabajo político, ni de la campaña y no se candidateará a nada, contaron desde su entorno. El abogado apostó a la unidad de toda la oposición y, como no se concretó, decidió dar un paso al costado. Lo mismo pasará con la cruzadista Nancy Avelín, indicaron.

En la lista también está el FIT, que lleva como candidato a gobernador a Cristian Jurado y a Gloria Cimino como vice.